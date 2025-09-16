Barcala pilotará el centenario de las Hogueras de Alicante

Las Hogueras de Alicante encaran la segunda mitad del mandato (los dos últimos años antes de las elecciones a la Federació previstas inicialmente en 2027) con la mirada puesta en varios objetivos a largo plazo: un centenario a la altura de la Fiesta y la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Respecto a la efeméride, será el Ayuntamiento el que tome las riendas al dirigir la comisión encargada de los actos; mientras que para el reconocimiento internacional, el ente gestor de las Hogueras iniciará los trámites oficiales en las próximas semanas.

Según ha confirmado el presidente de la Federació, David Olivares, este martes en un encuentro con los medios de comunicación, el trabajo para el centenario de la Fiesta (en 2028) se iniciará prácticamente de inmediato. En este sentido, se formará una comisión que estará integrada por miembros de la Federació y figuras importantes en el mundo de las Hogueras, pero que estará dirigida por el Ayuntamiento de Alicante, al ser el responsable del esfuerzo presupuestario. En esta línea, Olivares ha asegurado que la predisposición del alcalde, Luis Barcala, es muy positiva y ha advertido de que la Federació estará muy pendiente de que se actúe con celeridad en la tramitación. "El centenario no puede ser un año más, tiene que ser espectacular", ha manifestado pese a que la celebración tendrá lugar durante el siguiente mandato del órgano gestor de la Fiesta.

Patrimonio Inmaterial y futuras elecciones

Respecto a otro de los grandes retos que la fiesta del fuego tiene por delante, la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el presidente de la Federació se ha mostrado optimista, pese a ser un trámite administrativamente complejo, como se evidenció con las Fallas. Al respecto, Olivares cree que hay argumentos de peso como el propio centenario, la historia de las Hogueras, el hecho de que cuenten con la ofrenda de flores más antigua de España o la figura de las barracas, entre otras cuestiones identitarias. Ahora, los trámites pasan necesariamente por una intervención del propio Olivares en el pleno municipal y ante las Cortes autonómicas, donde requiere del apoyo de todos los grupos políticos.

Dos retos que se resolverán, necesariamente, en el próximo mandato. El presidente de la Federació ha asegurado que descarta por completo un adelanto electoral para tratar de asegurarse el mando durante el centenario: "Si en 2027 no ganamos será porque las Hogueras entienden que no lo hemos hecho bien". Además, Olivares tampoco ha querido concretar si repetirá como candidato, aunque asegura querer dejarlo todo bien atado para que, al menos, pase al recuerdo como el presidente que inició ambos hitos.

La presentación de la nueva imagen de las Hogueras de Alicante, este martes en Alicante. / INFORMACIÓN