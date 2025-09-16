Barcala viajará a China para captar inversiones para Alicante en un foro empresarial

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, viajará a China para participar en un foro internacional con el objetivo de captar inversiones para la ciudad. El regidor intervendrá, invitado por la organización, en el Foro Ciudades Exquisitas 2025, que se celebrará entre el 19 y el 21 de septiembre en la ciudad de Weihai, que cuenta con casi tres millones de habitantes, unas 2.000 empresas con inversión extranjera y una activa cooperación económica y comercial con Japón, Corea del Sur, Europa y África.

El Ayuntamiento participará así en esta convención internacional, en la que colabora la Organización de las Naciones Unidas, "con el fin de construir una plataforma de intercambio internacional sobre cooperación económica y comercial, construcción urbana y otros ámbitos para la mejora de la calidad de vida". La tercera edición del evento contará con 500 invitados, entre los que se incluyen representantes de la ONU, embajadores en China, dirigentes del Gobierno, empresarios, académicos e investigadores.

Este viaje se suma a otras invertenciones recientes del alcalde en el extranjero, como el viaje a Nueva York para participar en la Cumbre del Futuro que la Organización de las Naciones Unidas. El pasado mes de mayo, por su parte, el regidor alicantino se trasladó hasta Riad, la capital de Arabia Saudita, para participar en la Cumbre Árabe Europea de Ciudades.

Además del alcalde de Alicante, también participará la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP), como representantes de las únicas ciudades europeas invitadas a la cita, consideradas por la organización, según el Ayuntamiento, como "territorios de gran potencial económico, que fomentan además un desarrollo urbano sostenible y elevados estándares de calidad de vida". Junto a Barcala, la delegación alicantina la integran representantes de dos empresas de gran capacidad innovadora afincadas en Alicante: GDV Mobility, pionera en movilidad eléctrica y la reutilización de baterías de vehículos eléctricos, y Bumerania, líder europeo en robótica social y de servicios. En la expedición también viajan el concejal de Planes Estratégicos e Innovación, Antonio Peral, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento.

Convenio de colaboración

Al margen de intervenir en el citado foro, está previsto que el alcalde firme un convenio de cooperación a cuatro años vista con la alcaldesa de Weihai, Kong Fanping. Un acuerdo en materia de desarrollo económico y comercial, cultura y turismo y eventos deportivos. Al mismo tiempo, Barcala tiene previsto visitar varios parques industriales de la zona, relacionados con la tecnología de nuevas inversiones, el comercio de servicios, la información electrónica y la fabricación inteligente.

Actualmente, unos 2.000 ciudadanos chinos residen en la ciudad de Alicante, mientras que la provincia exportó bienes a China por valor de 74,6 millones de euros durante el año pasado, según datos del Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio. En este sentido, el sector con mayor peso es el manufacturero (38 millones), especialmente el calzado, seguido de los bienes de equipo, los productos químicos y los preparados alimenticios.

En cuanto a importaciones, la provincia invirtió en mercancía de China 1,49 millones en 2024, sobre todo manufacturas de consumo (calzado y textiles), bienes de consumo duradero (muebles y electrodomésticos), bienes de equipo como maquinaria específica para industria, componentes del automóvil y productos químicos.