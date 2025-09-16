La Generalitat declara la ampliación de la Vía Parque de Alicante “de interés general”

El proyecto para ampliar la Vía Parque de Alicante lo asumirá la Generalitat en su totalidad, que ha declarado la obra “de interés general”. Así lo ha anunciado este martes el conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus (PP), que ha visitado las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante junto al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, también del PP.

En concreto, el dirigente autonómico ha explicado que ambas administraciones habían debatido sobre si firmar un convenio entre Ayuntamiento y Generalitat o declarar la obra de interés general para que la máxima institución autonómica asumiera el proyecto “en su totalidad”. La segunda opción ha sido la escogida. De esta manera, la Generalitat sufragará los costes y diseñará la redacción del proyecto.

Actualmente, según ha declarado Mus, “estamos preparando el pliego en consonancia con esa declaración”. El conseller no ha querido hablar de plazos, dado que “a estas alturas es muy atrevido”. Según ha expresado, “tal como nos comprometimos” en la anterior visita a Alicante, “hemos decidido la fórmula”, ya que Mus y Barcala entienden que es “la más eficaz” y “la más rápida”, ha asegurado el alcalde, que justifica que a través de la declaración de interés general de la obra evitarán “burocracias, idas y venidas, proyectos, anteproyectos y autorizaciones”.

El Ayuntamiento se ha encargado de completar el proceso de expropiaciones de los terrenos en los PAU 1 y 2 y ha puesto el suelo a disposición de la institución autonómica. Este proyecto permitirá, entre otras cuestiones, el desdoblamiento de los carriles entre los PAU y La Florida, donde actualmente sólo hay un carril por sentido.

Las obras están previstas, según ha informado Mus, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos a la espera de que se le asignen fondos económicos.

Durante la anterior legislatura autonómica, con el Botànic al frente del Consell, Generalitat y Ayuntamiento acordaron que la institución municipal sería la encargada de la redacción de este proyecto dirigido a garantizar la fluidez del tráfico en esta circunvalación urbana de la ciudad de Alicante. Finalmente, será la Generalitat la institución encargada.