Llegó la hora del Peret de Alicante: el Ayuntamiento busca empresa para reabrir el kiosco

El gobierno local inicia el concurso para volver a adjudicar la gestión de la histórica heladería, cerrada desde abril por acumular deudas de más de 300.000 euros con la Administración y sus trabajadores

El quiosco Peret en la Explanada ya es historia / Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alicante busca dueño para el antiguo Peret. La histórica heladería de la Explanada, cerrada desde hace seis meses por sus numerosas deudas con el Ayuntamiento y sus empleados, sale ahora a concurso público para los próximos siete años por un total de 1,26 millones de euros, con dos posibles prórrogas de tres años cada una.

Tras meses con el expediente paralizado (en febrero indicó el vicealcalde Manuel Villar que faltaban "unos detalles"), el equipo de gobierno ha desbloqueado por fin el proceso para la concesión del antiguo Peret. El emblemático establecimiento fue clausurado de forma definitiva el pasado mes de abril, tras años de conflicto con la anterior propiedad (desligada de la familia que lo puso en marcha) por impagos reiterados. De hecho, meses antes de proceder al cierre del negocio, la Policía Local precintó la terraza del quiosco.

Ahora, el Ayuntamiento espera que el Peret, aunque con otro nombre, sea puesto en marcha de nuevo en los próximos meses. De este modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria del procedimiento para su adjudicación. En el expediente, se contempla que el canon partirá de 170.000 euros anuales, con un incremento del 2% cada año, llegando a alcanzar los 191.447 euros en la séptima anualidad. Un importe que, dado el éxito que han tenido este tipo de explotaciones en los últimos concursos públicos (llegando a duplicarse el presupuesto base de licitación), se espera que llegue a superarse con creces.

Adiós a un histórico

La historia del Peret ha estado ligada a la de Alicante desde principios del siglo pasado. Abrió sus puertas en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, mediante una real orden por la que se adjudicaba a Vicente Richard Ballester la instalación de un quiosco de refrescos denominado «Quiosco de Peret» en lo que hoy es la Explanada, pero que entonces se llamaba Paseo de los Mártires, nombre que desapareció del callejero tras la Guerra Civil y fue recuperado más tarde para la carretera situada entre la propia Explanada y el puerto.

Pocas semanas después, un vendedor ambulante local de frutos secos llamado Pedro Fuster Iborra y conocido como "Pere el cacahuero" hizo una oferta por el quiosco. Vicente Richard la aceptó. Desde ese momento, el establecimiento pasó a vender refrescos, horchata, golosinas, frutos secos y similares.

