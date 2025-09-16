El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
El ranking de un destacado buscador de colegios en nuestro país distingue a este centro entre los 100 mejores
Elegir un instituto para los hijos puede ser una de las decisiones más difíciles para muchas familias. Dependiendo de las prioridades de los padres, algunos valoran más ciertos aspectos como el tipo de enseñanza, la proximidad al hogar o el coste de la matrícula en el caso de los centros privados y concertados, pero son muchos los criterios que se podrían valor.
Para ayudar a las familias a tomar esta importante decisión, existen numerosos portales web especializados que analizan y comparan institutos, simplificando el proceso para los padres que dudan. Uno de ellos, el buscador de colegios de España ‘Micole.net’, publicó a principio de año su ranking de los mejores colegios del país. En este portal se puede obtener la información por provincias y por localidades. Este análisis permite identificar cuáles son los centros educativos más destacados en la provincia de Alicante, basándose en criterios como los resultados académicos, los servicios e instalaciones que ofrecen, así como su compromiso con la diversidad e inclusión, entre otros factores.
Mejores institutos de España
Según este portal los cinco mejores colegios de nuestro país están en Madrid y Barcelona. El primero de ellos es el centro privado LMI College de Madrid, seguido por el instituto público Sabadell y por el Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón.
El mejor instituto de Alicante
En el ranking de los 100 mejores institutos sólo encontramos uno de la provincia de Alicante y ocupa el puesto 42: el centro concertado FP Cruz Roja Española de Alicante.
Según la web, este centro de Formación Profesional de Cruz Roja en Alicante imparte ciclos formativos de Grado Medio de Cuidados Auxiliares en Enfermería, Farmacia, Parafarmacia y Emergencias Sanitarias. Además, imparte el Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico y el Ciclo Formativo de Grado Medio de Emergencias Sanitarias en modalidad semipresencial.
Los mejores institutos de la provincia de Alicante
En este listado se incluyen un total de 25 institutos públicos, privados y concertados de la provincia de Alicante. Este es el ranking:
- FP Cruz Roja Española de Alicante. Concertado.
- Virgen del Remedio de Alicante. Público.
- Miguel Hernández de Alicante. Público.
- Las Lomas de Alicante. Público.
- Doctor Balmis de Alicante. Público.
- Cabo de la Huerta de Sant Joan d’Alacant. Público.
- Sorts de al mar de Dénia. Público.
- Salesianos San José Artesano de Elche. Concertado.
- Beatriu Fajardo de Mendoza de Benidorm. Público.
- Mare Nostrum de Alicante. Público.
- Jorge Juan de Alicante. Público.
- Salesianos Nuestra Señora de la Piedad de El Campello. Concertado.
- Gran Vía de Alicante. Público.
- Ig Formación de Alicante. Privado.
- San Blas de Alicante. Público.
- Academia Cots de Alicante. Concertado.
- Mediterráneo de Torrevieja. Público.
- El Pla de Alicante. Público.
- Haygón de San Vicent del Raspeig. Público.
- L’allusser de Mutxamel. Público.
- Hemeroscopea Jávea de Xàbia. Privado.
- L’Almadrava de Benidorm. Público.
- Torrevigía de Torrevieja. Público.
- Ceneted de Elche. Privado.
- Mare Nostrum de Torrevieja. Público.
