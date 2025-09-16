Música y literatura se unen en Alicante en apoyo a los boinas verdes

La Fundación Roble y Machete, conocida como la Fundación de los Boinas Verdes, ha programado para este otoño dos eventos solidarios en Alicante con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos y dar a conocer su labor a la sociedad alicantina.

El primero de ellos tendrá lugar el miércoles 8 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Óscar Esplá del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). La ADDA Simfònica Alicante, bajo la batuta del director invitado Daniel Abad Casanova, ofrecerá un programa con obras tan reconocidas como El barbero de Sevilla de Rossini, el Adagio para cuerdas de Barber y la Octava Sinfonía de Dvořák. Las entradas, con un precio de 15 euros, se pueden adquirir a través de la web de Dentralia y en la taquilla del auditorio el mismo día del concierto. Las entradas están disponibles por un precio de 15 euros en la página de internet de Dentralia: https://www.dentralia.com/evento/88behi7xwi802FnbuI50 y en taquilla el mismo día del concierto.

Coloquio con Lorenzo Silva

Una semana después, el 15 de octubre a las 20:00 horas en el Sport Club (Restaurante Diurno), será el turno de la literatura. El escritor Lorenzo Silva, autor de la novela Nadie por delante y conocido por su serie policiaca protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, mantendrá un diálogo con el comandante retirado Alfonso Blas, exjefe de comunicación del Mando de Operaciones Especiales (MOE). Silva explicará cómo se documentó durante siete años para dar forma a su obra, en la que narra casi dos décadas de misiones internacionales de los Boinas Verdes, desde el incidente del islote de Perejil (2002) hasta la evacuación de Afganistán en 2021.

Ambos actos tienen un carácter benéfico. La recaudación se destinará íntegramente a los proyectos de la Fundación Roble y Machete y de Cáritas Castrense Alicante. Además, se ha habilitado una “fila 0” o “cubierto 0” para aquellas personas que quieran colaborar sin asistir a los eventos.

La Fundación Roble y Machete es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y con sede en Alicante, cuya misión es apoyar a los Boinas Verdes en su reincorporación a la vida civil. Con estas iniciativas, la entidad busca reforzar el vínculo con la sociedad alicantina, “vecina de los Boinas Verdes desde hace más de medio siglo”.