Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos

“La noticia es que todo va como debería de ir y que todo sigue su proceso”. Con estas palabras ha justificado su visita este martes a Alicante el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat, Vicente Martínez Mus (PP), que ha acudido a hacer seguimiento de las obras que se están llevando a cabo en los alrededores de la estación de tren de Alicante, concretamente en el antiguo parking, donde se habilitará la estación central del TRAM.

La visita, realizada junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha servido para que ambos aseguren que los plazos de estas obras siguen “el ritmo previsto”. Los dos dirigentes confían en que estarán terminadas en enero del 2029, fecha en la que se pretende que la nueva estación ya esté en funcionamiento.

Plazos

Antes, ambas administraciones se han encargado de marcar cuatro “fechas clave”. En primer lugar, en el último trimestre de 2025 se prevé que concluya la construcción de la losa de cubierta de la estación. Una vez esté instalada, según ha indicado Barcala, “se podrá trabajar de forma subterránea y las molestias minorarán muchísimo”, ha dicho en referencia a los ruidos que sufren los vecinos. Actualmente, de hecho, los operarios están llevando a cabo tareas de pilotación para posteriormente cubrir la zona.

Seguidamente, en el primer trimestre de 2026, tendrá lugar la “excavación del cajón subterráneo” que permitiría desarrollar los trabajos “en profundidad” hacia Luceros para garantizar la conectividad y la construcción de la estación.

Entre finales de 2026 e inicios del siguiente, según los cálculos de la Generalitat, “finalizarán las obras del túnel de conexión del tramo Luceros-Estación Central”, mientras que a finales de 2027 se culminaría la estructura de la estación.

La nueva estación estaría operativa ya en enero de 2029, “pero hay varios procesos intermedios que hay que ir cumpliendo y es importante asegurarnos de que se cumplan”, ha expresado el conseller, que ha destacado que desde la administración autonómica se han aportado 102 millones de euros a estas obras.

Proyectos relacionados

Según ha afirmado el alcalde de Alicante, la Estación Central del TRAM “resolverá la vergüenza de la falta de conexión entre Luceros y la estación terminal”. Barcala también se ha referido a la “programación para el rediseño de la estación intermodal”, que adaptaría la actual terminal ferroviaria para recibir TRAM, autobuses, taxis y, como hasta ahora, trenes de cercanías y de largo recorrido.

Barcala ha afirmado que conforme “se van cumpliendo los plazos” de la Estación Central del TRAM, “en paralelo vamos haciendo los diseños definitivos de cómo va a ser el conjunto”, refiriéndose también al Parque Central, un proyecto de zonas verdes, viviendas y espacios dotacionales en la zona actualmente ocupada por las vías que desembocan en la estación Terminal de Alicante (que beneficiaría a siete barrios colindantes) y que lleva décadas de retraso pese a la demanda vecinal.

El alcalde se ha comprometido este martes a llevar a cabo una presentación del proyecto “en breve plazo”, aunque esta se debió realizar a principios de julio, según se comprometieron Ayuntamiento y Ministerio de Transportes sin que se haya vuelto a tener noticia.