LABORA busca personal para trabajar en hoteles de la provincia de Alicante
El servicio de empleo de la Comunidad Valenciana tiene más de 20 puestos de trabajo para el sector hotelero alicantino
Si buscas trabajo en la Comunidad Valenciana, debes conocer LABORA, el organismo público de la Generalitat Valenciana encargado de gestionar las políticas activas de empleo, la formación para el empleo y la orientación laboral dentro de la región.
Sus funciones principales abarcan la intermediación laboral (poner en contacto a demandantes de empleo con ofertas de trabajo de empresas), la orientación profesional, la formación para el empleo (tanto para personas desempleadas como para ocupadas), así como el diseño e implementación de políticas y programas para fomentar la inserción laboral.
Uno de los sectores donde más ofertas de empleo hay en LABORA es el hotelero. La gran cantidad de estos establecimientos turísticos en nuestra Comunidad, y más en concreto en la provincia de Alicante, hace que siempre haya ofertas de trabajo. Desde personal de limpieza hasta cocineros pasando por responsables de mantenimiento o para trabajar en la recepción. Son muchos los puestos de trabajo que hay en los hoteles.
Ofertas de empleo en el sector hotelero en la provincia de Alicante
Para acceder a las ofertas de empleo relacionadas con el sector hotelero sólo tienes que acceder a la web de LABORA y entrar en el apartado ‘Ofertas LABORA’. Una vez estás dentro del portal puedes poner una descripción en el apartado ‘puesto’ y seleccionar la provincia en la que buscas trabajo. En este caso hemos seleccionado la provincia de Alicante y hemos puesto en el buscador la palabra ‘hotel’.
Las ofertas de empleo son las siguientes:
- Personal de limpieza para hoteles en La Nucía. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de indefinido y a jornada completa de 15.00 a 23.00 horas.
- Auxiliar de pisos para un hotel de 5 estrellas en Algorfa. El contrato es para cubrir una excedencia larga con posibilidad de continuar. Jornada completa y turnos rotativos con dos días de descanso a la semana (horario de 07.00 a 15.00 o de 16.00 a 24.00 horas). Sueldo de 1.553 euros brutos al mes en 12 pagas.
- Técnico de mantenimiento para un hotel en Elche. Se ofrece un contrato de jornada completa con turnos rotativos y se requiere experiencia mínima de un año.
- Cocinero para hotel en Benidorm. El contrato es de jornada completa y se requiere experiencia mínima de un año.
- Chef para hotel en La Vall de Laguar. Se piden 5 años de experiencia en un puesto similar y se ofrece un contrato a jornada completa y con un periodo de prueba de 6 meses.
- Técnico de mantenimiento para un hotel en Benidorm. Se requieren conocimientos de inglés y se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Recepcionista de hotel en Benidorm. Se requieren conocimientos de inglés y se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Recepcionista para hotel en Benidorm. Se requieren estudios de grado medio o superior, nivel alto de inglés y valorable un segundo idioma. Se ofrece un contrato fijo-discontinuo a jornada completa.
- Dos cocineros para dos hoteles en Benidorm. Se valora formación en la cocina y se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Cocinero para hotel en Benidorm para partida caliente con especialidad en arroces. El contrato es a jornada completa, fijo-discontinuo y turnos rotativos.
- Auxiliar de cocina/friegaplatos para hotel de cuatro estrellas en Benidorm. El contrato es fijo-discontinuo y a jornada completa.
- Controlador de accesos con discapacidad para un hotel en Benidorm. El contrato es indefinido y se trabaja de lunes a domingo con dos días de libranza y turnos con horario nocturno.
- Camarero de piso para un hotel de Benidorm. El contrato es a tiempo parcial (30 h/semana) con horario de mañana y fijo-discontinuo.
- Camarero de bar para hotel en Benidorm. El contrato es fijo-discontinuo a tiempo completo. El horario es a turnos rotativos.
- Animador turístico para cadena hotelera de Benidorm. Se pide nivel alto de inglés y valorable segundo idioma. El contrato es fijo-discontinuo a jornada completa.
- Masajista para el SPA de un hotel en Benidorm. Se valora experiencia y nivel alto de inglés. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Segundo jefe de cocina para un hotel en Benidorm. Contrato fijo-discontinuo a jornada completa y con experiencia mínima de 2 años.
- Personal para limpieza de cocina para una cadena hotelera de Benidorm. Se ofrece un contrato fijo-discontinuo a jornada completa.
- Cocinero para hotel en Elche. Jornada completa a turnos rotativos y contrato fijo-discontinuo.
- Camarero de piso para hotel en Benidorm. Contrato indefinido.
