LABORA busca personal para trabajar en hoteles de la provincia de Alicante

Si buscas trabajo en la Comunidad Valenciana, debes conocer LABORA, el organismo público de la Generalitat Valenciana encargado de gestionar las políticas activas de empleo, la formación para el empleo y la orientación laboral dentro de la región.

Sus funciones principales abarcan la intermediación laboral (poner en contacto a demandantes de empleo con ofertas de trabajo de empresas), la orientación profesional, la formación para el empleo (tanto para personas desempleadas como para ocupadas), así como el diseño e implementación de políticas y programas para fomentar la inserción laboral.

Uno de los sectores donde más ofertas de empleo hay en LABORA es el hotelero. La gran cantidad de estos establecimientos turísticos en nuestra Comunidad, y más en concreto en la provincia de Alicante, hace que siempre haya ofertas de trabajo. Desde personal de limpieza hasta cocineros pasando por responsables de mantenimiento o para trabajar en la recepción. Son muchos los puestos de trabajo que hay en los hoteles.

Ofertas de empleo en el sector hotelero en la provincia de Alicante

Para acceder a las ofertas de empleo relacionadas con el sector hotelero sólo tienes que acceder a la web de LABORA y entrar en el apartado ‘Ofertas LABORA’. Una vez estás dentro del portal puedes poner una descripción en el apartado ‘puesto’ y seleccionar la provincia en la que buscas trabajo. En este caso hemos seleccionado la provincia de Alicante y hemos puesto en el buscador la palabra ‘hotel’.

Las ofertas de empleo son las siguientes: