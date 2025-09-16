Rovira anuncia medidas contra los malos resultados en Selectividad

El conseller de Universidades, José Antonio Rovira, ha anunciado que la Generalitat trabajará para revertir los malos resultados de los jóvenes en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), al ser la Comunidad, la tercera con peor nota media del país. Así lo ha señalado durante la apertura del curso académico de las Universidades públicas de la Comunidad Valenciana, en la Universidad de Alicante (UA). Un acto, con una menor presencia de público que en cursos anteriores, sin la asistencia de ningún exrector, en el que la rectora, Amparo Navarro, ha puesto el foco en la necesidad de una mayor financiación, el fin de las guerras y la responsabilidad de las administraciones de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.

El responsable autonómico mostró su preocupación por la "situación de desventaja" de los estudiantes de la región tras los exámenes de Selectividad y anunció que la Generalitat ha empezado a trabajar en una serie de medidas para corregir los errores detectados en los últimos exámenes, asegurando que los próximos exámenes contarán con mejoras sustanciales en su diseño. “La educación es la base de nuestra sociedad y no podemos permitir que los futuros universitarios se enfrenten a pruebas que no reflejan sus capacidades reales”, aseguró Rovira.

Además, atribuyó a la gestión del Consell la solución al conflicto de Medicina entre la UA y la Universidad Miguel Hernández (UMH) y recriminó a la ministra de Universidades, Diana Morant, que no estuvo en la cita, su "negativa" a reformar el marco legal para que las comunidades autónomas pudieran decidir, y no las universidades, sobre el reparto de los hospitales para formar a los alumnos.

El conseller destacó que uno de los problemas principales detectados en los exámenes de la PAU fue la falta de un enfoque adecuado en la evaluación de las competencias prácticas de los estudiantes. "Las pruebas deben adaptarse a las necesidades de una sociedad que exige no solo conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas que preparen a los estudiantes para los retos del mundo laboral", puntualizó Rovira.

En este sentido, Rovira adelantó que el gobierno valenciano está trabajando en la implementación de nuevas metodologías evaluativas que permitirán medir de manera más integral las capacidades de los estudiantes, incorporando más ejercicios prácticos, orales y basados en situaciones reales de aplicación de conocimientos.

Rovira también felicitó al catedrático de Derecho Procesal, José María Asencio, por su lección inaugural en defensa de la independencia judicial y en contra de la intromisión del poder político. El conseller la calificó de "brillante y atrevida".

La rectora, Amparo Navarro, destacó como primeras prioridades "trabajar por asegurar la igualdad de oportunidades tanto en el acceso a la universidad como en su permanencia; mejorar las condiciones en las que reciben la docencia; buscar soluciones a las cuestiones reales de la vida universitaria y sobre todo trabajar para incrementar su empleabilidad, para que sea, de verdad, el colectivo de referencia. Eso exige entre otras acciones defender la política de becas, tanto a nivel estatal como de la comunidad autónoma, pero también solucionar el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes que creemos debe ser en estos momentos una cuestión de Estado y que debe involucrar a todas las administraciones públicas".