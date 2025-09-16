Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De la suciedad al arte urbano y tradicional en una instalación del Raval Roig de Alicante

Un centro de transformación que da suministro al castillo de Santa Bárbara había sido señalado por los vecinos debido a la acumulación de basura arrojada por viandantes y ahora ha sido reformado

Imagen antigua y actual de la instalación eléctrica ubicada a la entrada del Raval Roig, en Alicante.

Manuel Lillo

De grafitis improvisados y suciedad acumulada a arte urbano con raíces tradicionales. Es el cambio que ha experimentado el centro de transformación ubicado a la entrada de la calle Virgen de Socorro, en el barrio alicantino del Raval Roig, junto al colegio público San Roque.

Esta instalación eléctrica, que da suministro al castillo de Santa Bárbara, había sido señalada por los vecinos de la zona en los últimos meses tras convertirse en un vertedero espontáneo en el que algunos viandantes arrojaban basura y restos como latas de refrescos, envases de comida o pañuelos.

El Ayuntamiento de Alicante justificaba la no intervención en la instalación a través de sus servicios de limpieza por ser propiedad de una empresa privada, Iberdrola, que es quien finalmente se ha encargado de adecentar el centro de transformación con limpieza y dibujos que evocan a la esencia marinera del Raval Roig.

En concreto, el arte urbano reflejado en la instalación y en las paredes adyacentes muestra el nombre del barrio sobre un pescador arrojando una red de pesca al mar, otro marinero tejiendo redes en la arena de la playa con la antigua ermita del Socorro, ya destruida, de fondo; y cubos con pescado recientemente capturado.

El diseño se acordó con la asociación de vecinos del barrio y decora actualmente la entrada a la calle de la Virgen del Socorro.

De la suciedad al arte urbano y tradicional en una instalación del Raval Roig de Alicante

