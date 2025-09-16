Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL TIEMPO

El tiempo en Alicante: temperaturas sin cambios en la provincia

El martes estará protagonizado por el sol en gran parte de la provincia

INFORMACIÓNTV

O. Casado

O. Casado

La provincia de Alicante vivirá este martes 16 de septiembre una jornada con intervalos de nubes bajas y temperaturas con pocos cambios con respecto a ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé el viento sople flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir de mediodía.

El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche toda la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC, salvo algunos municipios del interior y del sur.

El tiempo en Alicante

En Alicante el día será caluroso con temperaturas que no pasarán de los 29ºC aunque la sensación térmica será algo mayor.

El tiempo en Elche

En Elche tendrán el cielo despejado y máximas de 30ºC con una sensación térmica también un par de grados por encima.

El tiempo en Benidorm

Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 28ºC.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan un día despejado y con los termómetros llegarán hasta 30ºC.

El tiempo en Torrevieja

El día estará cubierto en Torrevieja a primera hora de la mañana y se irá despejando conforme avance el día. Los termómentros estarán en torno a los 28ºC aunque la sensación térmica será de 30ºC.

El tiempo en Orihuela

Día de sol y nubes en Orihuela aunque con temperaturas estables con máximas de 31ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera un día despejado con temperaturas sobre los 30ºC.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día estará con intervalos nubosos por la mañana y luego se despejará. Los termómetros no pasarán de los 29ºC.

TEMAS

