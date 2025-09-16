Turismo Deportivo y Activo, motor de desarrollo y oportunidad de futuro

Alicante y Asturias son dos destinos que, a primera vista, parecen muy diferentes. Sin embargo, comparten mucho más. Ambos territorios han sabido convertir su riqueza natural en una oportunidad para atraer a quienes buscan algo más que sol y playa: experiencias deportivas, contacto con el entorno y la posibilidad de desconectar en un ambiente auténtico.

Ese fue el punto de partida de la mesa de expertos celebrada en el plató de INFORMACIÓN TV, dedicada al Turismo Deportivo y Activo, un segmento en auge que combina deporte, naturaleza y experiencias únicas. Cuatro voces expertas, con trayectorias distintas —la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez; el gerente de Alicante Aventura, Toni Ivars; el responsable de proyectos de medio natural en Silvoturismo, David Aracil; y la propietaria de El Secret de la Foradà, Mari Carmen Ortolà— reflexionaron sobre oportunidades, retos y tendencias de futuro.

La periodista Victoria Ferrá, conductora del acto, abrió el diálogo con una pregunta directa: ¿Qué puntos fuertes tiene una región como Asturias para impulsar el turismo activo?

Lara Martínez señaló que Asturias es un destino reconocido por su naturaleza y recordó que este año celebran el 40 aniversario de su marca «Asturias Paraíso Natural», creada precisamente para poner en valor su patrimonio ambiental. «Más del 40% de nuestro territorio es zona protegida. Contamos con siete reservas de la biosfera, cinco parques naturales, un parque nacional y 400 kilómetros de costa. La mejor protegida y conservada de España. Con estos mimbres es fácil construir y desarrollar un destino de turismo activo».

La marca «Asturias Paraíso Natural» celebra el 40 aniversario con distintas actividades a lo largo del año

Martínez defendió que la naturaleza asturiana no es solo un recurso, sino la base de un modelo de desarrollo sostenible que permite a los visitantes disfrutar de la aventura sin perder el respeto por el entorno. «Asturias es también un paraíso para los amantes del ciclismo», añadió. «La Vuelta Ciclista nos ha dado un altavoz internacional. Sin ella, puertos como el Angliru o algunos lagos no serían tan conocidos. Hemos creado la marca Ciclismo por Naturaleza, con 85 rutas adaptadas a todos los públicos, y contamos con embajadores como Samuel Sánchez. Es un producto único en España». Todas las rutas se pueden descubrir en su web.

Además del ciclismo, la viceconsejera destacó la diversidad de propuestas: senderismo, surf, esquí, actividades de montaña o rutas en kayak. «Asturias lo tiene todo: mar, montaña, playas y cientos de kilómetros señalizados. Y lo más importante, infraestructuras preparadas para recibir al viajero con ese respeto hacia el territorio que debe guiar cualquier desarrollo turístico».

La visión de David Aracil, desde su experiencia en Silvoturismo, coincidió en el papel central de la naturaleza. Para él, el senderismo es mucho más que caminar. «Las rutas son el modo en que la gente conecta con el monte. Pero si a esa experiencia le añadimos educación ambiental, se convierte en algo mucho más vivo. El guía explica lo que encontramos en el camino, los problemas de la masificación o cómo preservar el entorno. Es fundamental empezar con los más jóvenes».

Aracil explicó que cada ruta requiere planificación, estudios ambientales, señalización homologada y materiales respetuosos con el terreno. «Hay que saber cuánta gente puede pasar por un sendero para evitar la saturación. Y a la vez, generar riqueza en la zona: que quien hace la ruta pueda tomar un café en el pueblo, hablar con los vecinos y llevarse una experiencia más completa que solo andar por el monte».

Alojamiento como experiencia

La propietaria de El Secret de la Foradà, Mari Carmen Ortolà, aportó la perspectiva del alojamiento rural como complemento esencial del turismo activo. «Desde el momento en que un huésped entra en la habitación ya está viviendo la experiencia. La arquitectura, las vistas al campo, la chimenea o la bañera frente al paisaje hacen que se olviden del día a día. Queríamos crear lo que a nosotros nos gustaría encontrar».

Ortolà explicó que los visitantes se sorprenden al descubrir un valle verde tan cerca de la costa alicantina. «Siempre comentan lo acogedor del entorno y la hospitalidad de la gente local. Es algo que se convierte en parte de la experiencia. La zona rural es sinónimo de descanso y dinamismo, pero también de conexión humana. En la Vall de Gallinera, por ejemplo, la alineación solar de la Foradà ha atraído a un público curioso que a la vez dinamiza restaurantes, casas rurales y comercios locales».

Cuatro voces expertas, con trayectorias distintas, reflexionaron sobre oportunidades, retos y tendencias de futuro en el sector del turismo. / Rafa Arjones

Actividades de mar y montaña

Toni Ivars, gerente de Alicante Aventura, subrayó el valor de combinar costa e interior en un mismo destino. «La desestacionalización nos permite tener actividades de playa y montaña a la vez. Hay meses en los que puedes practicar escalada por la mañana y kayak por la tarde. Eso atrae a un público diverso». Ivars destacó también la singularidad del litoral alicantino: cuevas marinas, aguas cristalinas y praderas de posidonia que permiten practicar actividades náuticas casi todo el año en condiciones seguras.

La hospitalidad como valor

La conversación derivó hacia un aspecto en el que todos coincidieron: la importancia de la acogida local. «Esa forma tan cercana de recibir al visitante forma parte de la inmersión en la experiencia», afirmó Lara Martínez. «Muchos destinos tienden a homogeneizarse, pero cuando compartes las fiestas o eres acogido como uno más en un pueblo, sientes paz, naturalidad y empatía. El turismo rural es el reducto de valores que no deberíamos perder nunca».

Desestacionalizar para crecer

Uno de los grandes retos del turismo activo es su papel en la lucha contra la estacionalidad. «Gracias a estas actividades hemos cambiado el turismo de playa hacia un modelo diversificado que funciona todo el año», explicó Toni Ivars.

Para Lara Martínez, este es también un punto clave para Asturias. «El turismo activo contribuye más en temporada baja que en alta. La gente busca estas experiencias en primavera, otoño o incluso en invierno. Es un cambio de paradigma: España no es solo sol y playa. El abanico es mucho más amplio, y puede convertirse en un sector clave para la economía del país». La viceconsejera recordó además que Asturias está apostando por campañas específicas, como los bonos de turismo rural, que cofinancian estancias con hasta 150 euros, o las Carreras del Paraíso, cuatro pruebas deportivas que tendrán lugar en octubre que combinan deporte y tradición. «Queremos que la gente descubra nuevas zonas de Asturias y que al final de cada carrera viva una auténtica romería. Es la excusa perfecta para venir este otoño».

Educación y sostenibilidad

El debate concluyó mirando hacia adelante. Para David Aracil, el éxito pasa por la educación ambiental y la sostenibilidad. «Cada vez más gente busca un turismo regenerativo, que no sea solo vacaciones, sino una experiencia total y personalizada». Ortolà insistió en la necesidad de mantener el respeto por la montaña y ofrecer experiencias que ayuden a las parejas o familias a reconectar. Ivars destacó el papel de las actividades para todos los públicos, desde familias con niños hasta viajeros solitarios que encuentran comunidad en las rutas.

Y Lara Martínez cerró con una reflexión amplia: «La sociedad ha cambiado y con ella la demanda turística. El turismo activo tiene un futuro asegurado si lo gestionamos con sensibilidad, respetando las tradiciones y siendo conscientes de que esta tierra es de todos. Es una oportunidad de recuperar valores como sociedad. Si lo hacemos bien, tenemos un futuro prometedor».

Así, Alicante y Asturias lo han entendido bien, en ambos destinos hay un espacio común para quienes buscan deporte, naturaleza y experiencias que marcan.