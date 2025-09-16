Ultimátum del Ayuntamiento de Alicante a las asociaciones: “sin memoria no habrá subvenciones”

La memoria de actividades es determinante para que las asociaciones que pretendan cobrar subvenciones del Ayuntamiento de Alicante puedan aspirar a obtenerlas. Así se han expresado desde el consistorio tras la Junta de Gobierno celebrada este martes, en la que la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, y el portavoz adjunto, Manuel Villar, han explicado que “estar inscrito en el registro municipal comporta unas obligaciones y unos derechos”.

En este sentido, Cutanda ha recordado que “entre las obligaciones está la de presentar una memoria anual”, el documento que resume la labor y la gestión de las entidades en el último año. Esta obligación otorga el derecho de “optar a subvenciones”, y según la portavoz del gobierno local “todas las entidades que no habían presentado la memoria” han sido “notificadas” para que “antes de la Junta de Distrito” correspondiente puedan incorporarla.

Como “muchas” de estas entidades “lo han hecho”, en la Junta de Distrito no se les dará la “baja definitiva”, ha aclarado Cutanda. Estas declaraciones se producen después de que el Ayuntamiento haya dado de baja del registro municipal “por inactividad” a colectivos como Cruz Roja, ampas escolares, algunas ONG, entidades vecinales, una entidad antiaborto o incluso una comisión festera de Categoría Especial debido, precisamente, a no haber entregado la memoria anual.

Esta inacción es interpretada por el consistorio como no haber desarrollado actividad durante el periodo anual. El listado publicado por el Ayuntamiento antes de la última Junta de Gobierno de las entidades que no están al corriente de sus obligaciones en este aspecto “tendrá que ser actualizado”, ha aclarado Manuel Villar, a la espera de que algunas acaben presentando sus respectivas memorias.

Aun así, el portavoz adjunto ha matizado que no presentar la memoria “no quiere decir que la asociación desaparezca o se disuelva: simplemente desaparece del registro del Ayuntamiento”, y ha argumentado que si el consistorio “exige una serie de cuestiones como una memoria de actividades, si ni siquiera son capaces de presentarla, es razonable que” la entidad en cuestión “salga de la lista”.

En el caso de las asociaciones que no presenten su memoria en la próxima Junta de Distrito, para volver a formar parte del registro municipal deberán esperar un mínimo de un año desde su baja, según el Reglamento Orgánico de Distritos y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante.

Posteriormente, deberán presentar una solicitud de inscripción en el Registro General del Ayuntamiento, adjuntando la documentación requerida: instancia dirigida al alcalde, estatutos actualizados, número de inscripción en el Registro General de Asociaciones u otros registros públicos, certificación de los acuerdos de nombramiento de su directiva, domicilio social, presupuesto equilibrado y programa de actividades del año en curso, certificación del número de socios al corriente de pago y copia compulsada del CIF. Una vez presentada la solicitud, el Ayuntamiento dispone de un plazo de 30 días para resolver y notificar la inscripción.