El Ayuntamiento de Alicante, sobre la apertura de una discoteca sin licencia: “No ha habido ninguna irregularidad”

El colapso ha sido el motivo de la permanencia de una discoteca en Alicante este verano pese a detectarse la carencia de licencia. Así lo ha explicado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), que a través de un comunicado ha afirmado que “no ha habido absolutamente ninguna irregularidad en la tramitación del expediente”.

Este martes, tras la Junta de Gobierno, salió a colación el caso de la discoteca Tambora, una de las más concurridas este verano en Alicante, ubicada en la Albufereta. El establecimiento, con espacio al aire libre, permaneció abierto al público pese a que el 18 de julio, tal como avanzó INFORMACIÓN, una semana después de su estreno, la Policía Local inspeccionó las instalaciones y constató que no contaba con licencia o autorización administrativa”.

A pesar de esta circunstancia, la discoteca ha funcionado con normalidad hasta el pasado fin de semana, cuando celebró una fiesta de despedida del verano con cientos de personas en su interior. Según Villar, “el único motivo del retraso en la tramitación del decreto de cierre tras las irregularidades administrativas detectadas es una acumulación puntual de expedientes en el área de Urbanismo, que ha ralentizado esta tramitación, entre otras.

A su vez, ha asegurado que “no ha habido absolutamente ninguna irregularidad en la tramitación del expediente”, y ha defendido el trabajo de los técnicos de la concejalía que dirige Rocío Gómez (PP).

El vicealcalde también ha explicado que “antes de la firma es necesario revisar exhaustivamente cada expediente y contrastar dudas con los técnicos”, por lo que “no es extraño que en Urbanismo, un área en la que diariamente se tramitan más de 200 expedientes, se puedan producir momentos de especial acumulación y que se produzcan demoras en la firma de decretos, especialmente en periodo vacacional”.