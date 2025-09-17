El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales

La Policía Local de Alicante ha desplegado desde primera hora de este miércoles un dispositivo especial para la retirada de acampadas ilegales en distintos puntos de la ciudad, principalmente en los barrios PAU 1 y 2 y Rabasa. La actuación, que responde a las numerosas quejas vecinales y de centros educativos próximos según defiende el Ayuntamiento, se desarrolla en coordinación con los servicios municipales de Limpieza y de Servicios Sociales.

El operativo ha comenzado a las 7.30 horas el PAU 1, donde agentes y brigadas de limpieza han iniciado la retirada de tiendas de campaña y enseres abandonados. Según estimaciones policiales, en los tres asentamientos vivían alrededor de treinta personas. “No son asentamientos conflictivos”, precisan fuentes policiales, que añaden que no existía la presencia de personas con problemas de salud mental o consumo de drogas.

"Nadie nos ofrece una solución y tenemos miedo de que nos roben nuestras cosas" Ximo Teruel — Persona sin hogar

El procedimiento se activó la semana pasada con avisos previos a los ocupantes, a quienes se instó a desalojar de forma voluntaria. En la práctica, las advertencias se tradujeron en que muchos recogieran lo que pudieron antes de que intervinieran los operarios de limpieza. A pie de terreno, algunos de los afectados han denunciado que se les ha pedido desplazarse “más hacia el interior” y alejarse de la vista de los vecinos.

Durante el operativo, se ha requerido la presencia de los Servicios Sociales para atender situaciones de especial vulnerabilidad. Entre ellas, la de una mujer embarazada de ocho meses y la un hombre mayor con problemas de espalda, que llevaba cerca de ocho años residiendo en la zona. Este último ha sido trasladado al albergue municipal, donde permanecerá hasta que se le encuentre una alternativa habitacional.

"Nos obligan a marcharnos como si fuéramos perros, sin darnos ninguna alternativa real" Rafael Uríos — Persona sin hogar

La intervención se ha desarrollado entre quejas y protestas de las personas desalojadas. Ximo Teruel, uno de los afectados, explica que quiere que les den más días para poder trasladarse a otro sitio. “Nadie nos da una solución. Tenemos miedo de que nos roben los pocos enseres que tenemos”, añade. Otro residente, Rafael Uríos, critica que se les obligue a marcharse como si fueran “perros” y advierte de que van “a pasar días sin comer” porque no tienen dinero ni medios. Por su parte, Boumediene Saidani recalca: “Los vecinos saben que somos tranquilos, que no hacemos daño a nadie ni ensuciamos. Aquí siempre estamos las mismas personas, somos conocidos”.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Seguridad, Julio Calero, defiende la actuación asegurando que responde a la presión vecinal. “Hay mucha demanda vecinal, muchas quejas. Llevamos tiempo enviando a la Policía Local para decirles que no pueden estar aquí. La acampada está prohibida y no pueden continuar en estas circunstancias”, señala. El edil recuerda que el dispositivo ha estado coordinado con Servicios Sociales para derivar los casos de mayor vulnerabilidad y subraya que “tienen que buscar alternativas y soluciones”.

"Llevamos tiempo enviando a la Policía Local para advertir que no pueden permanecer aquí" Julio Calero — Concejal de Seguridad

Los vecinos de la zona, por su parte, llevaban meses trasladando quejas tanto a la Policía Local como al Consistorio, alegando inseguridad y degradación del entorno. Aunque en esta ocasión no se han registrado incidentes, el malestar vecinal ha sido determinante en la decisión de actuar.

La operación se enmarca, además, en la estrategia de la Junta Local de Seguridad, que se reunió este miércoles bajo la presidencia del alcalde Luis Barcala y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves. En la sesión se ha analizado el impacto de los asentamientos ilegales en la ciudad y se ha abordado la necesidad de reforzar la coordinación policial. El encuentro también ha servido para plantear acciones específicas contra la venta ambulante, el ruido y los vertidos incontrolados, así como un plan de vigilancia sin uniforme para atajar la venta de alcohol a menores.

Con estas medidas, el Ayuntamiento asegura que busca dar respuesta tanto a la presión vecinal como a la presencia creciente de acampadas en distintos barrios. El reto, sin embargo, sigue siendo ofrecer soluciones habitacionales a quienes carecen de recursos y acaban instalándose en estos espacios públicos.