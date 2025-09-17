El Ayuntamiento de Alicante firma un proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años paralizado

Mil nuevas viviendas en la Albufereta tras 34 años a la espera. El Ayuntamiento de Alicante ha acogido este miércoles la firma del convenio urbanístico para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada (PAI) del polígono A.1. del sector ¼ del barrio citado. La ordenación del plan fue aprobada en 1991, aunque desde entonces ha estado paralizado y ha sido en septiembre de 2025 cuando se ha firmado el convenio tras 34 años de anuncios y paralizaciones debido a la aparición de restos arqueológicos en la zona o a la entrada en concurso de acreedores del anterior agente urbanizador.

Las viviendas se ubicarán entre la calle Caja de Ahorros, la de Flora de España y la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, en el oeste del barrio para un plan que, según el alcalde, significa “un paso adelante hacia la ciudad del futuro”. La superficie de la actuación será de 128.000 metros cuadrados, donde habrá un equipamiento público sobre el cual tampoco hay concreciones, a través de una inversión de unos 20 millones de euros.

Las primeras obras de reparcelación comenzarán, “si no hay rémoras de los informes sectoriales”, en la segunda mitad de 2026, mientras que los trabajos de edificación no comenzarán hasta 2027, según los pronósticos del Ayuntamiento, que no ha aclarado cuando se prevé que esté finalizado el proyecto.

Respetar el patrimonio arqueológico de la zona era una condición esencial del Ayuntamiento Luis Barcala — Alcalde de Alicante

El convenio ha sido firmado por el alcalde de Alicante junto a la Agrupación de Interés Urbanístico, integrada por las dos empresas implicadas en el proyecto y presidida por la representante de una de ellas, Isabel Cortés, que ha valorado positivamente la “colaboración público privada”.

Un 10 % de vivienda protegida

Según se ha asegurado en atención a medios, del millar de viviendas que se contemplan en el plan un centenar serán de protección oficial. Barcala ha relacionado la iniciativa con otras para desarrolladas en Alicante para construir “vivienda accesible” para los jóvenes en régimen de compra o de alquiler.

El PAI anunciado este miércoles, que lleva el nombre de Nueva Albufereta, según el alcalde “no tenía sentido” que haya estado parado “tantos años”. También ha aclarado que la edificabilidad se concentrará en la zona más alejada del barranco del Juncaret para evitar inundaciones y ha asegurado que “se incrementarán considerablemente” las zonas verdes. También se ha destacado la lejanía del BIC Cerro de las Balsas, yacimiento arqueológico que “se pretende poner en valor”.

Firma del convenio en el Ayuntamiento de Alicante del PAI de Nueva Albufereta. / INFORMACIÓN

En este sentido, han asegurado la protección de restos arqueológicos que puedan aparecer en la zona y han anunciado un inventario para catalogarlos y “darles solución” con tal de “preservar el patrimonio arqueológico” a través de “supervisión y seguimiento”.

El de Nueva Albufereta no es el único proyecto de viviendas paralizado estos años en el barrio alicantino. En esta misma zona se proyecta el PAU 3, propuesto por primera vez a finales de los años noventa y recuperado en 2019 al someterse a exposición pública.

Este Plan de Actuación Integral es un éxito de colaboración público privada Isabel Cortés — Presidenta de la Agrupación de Interés Urbanístico

El alcalde, preguntado por la situación de este plan, ha afirmado que “se está trabajando y desarrollando desde la Concejalía de Urbanismo, como estamos haciendo con el suelo susceptible de aprovechamiento urbanístico dentro del plan general”, aunque no ha dado más detalles.

El acto ha contado con la presencia de los concejales del equipo de gobierno Manuel Villar, Cristina Cutanda, Carlos de Juan y Nayma Beldjilali, todos del PP. También ha estado Juan Utrera, de Vox, como único representante de formaciones ajenas al ejecutivo local.

Por último, desde Esquerra Unida-Podemos han emitido un comunicado justificando su ausencia diciendo que “ese sector de la Albufereta fue declarado oficialmente inundable” y criticando que “el convenio no contempla viviendas de protección oficial en la actuación privada”, ya que el centenar de viviendas protegidas anunciadas “dependen de la voluntad del Ayuntamiento de usar su reserva de aprovechamiento, no de una obligación al urbanizador”.