Este es el barrio de Alicante donde más ha subido el precio de la vivienda (y no es Playa de San Juan)

El precio de la vivienda sigue al alza en nuestro país. Acceder a una casa sigue siendo una de las principales preocupaciones de los jóvenes españoles. El incremento constante del precio de las casas está siendo imparable, según los últimos datos del informe de Idealista del mes de agosto.

El portal inmobiliario constata que el precio del metro cuadrado en nuestro país sigue subiendo hasta alcanzar en este mes los 2.498 euros de media. Esto supone un incremento del 1,1 % con respecto al mes anterior y un 14,8 % si lo comparamos con agosto de 2024.

Por comunidades autónomas, Baleares sigue a la cabeza con 5.068 euros/m2 seguido de Madrid (4.384 euros/m2), Euskadi (3.287 euros/m2), Canarias (3.080 euros/,2) y Cataluña (2.665 euros/m2). En este ranking la Comunidad Valenciana se encuentra a mitad de tabla con un precio medio del metro cuadrado de 2.291 euros, un precio que se ha incrementado en un 17,4 % con respecto a hace un año.

Comprar una casa en la provincia de Alicante sigue siendo mucho más caro que en Valencia y Castellón. En concreto, en Alicante el precio medio es de 2.595 euros mientras que en Valencia y Castellón es de 1.834 y 1.438 euros, respectivamente.

Si bajamos a los municipios de la provincia, nos encontramos con pocas variaciones en cuanto a localidades donde comprar una casa sigue siendo una inversión destinada a muy pocos. Estos son los municipios más caros:

Moraira : 4.250 euros/m2

: 4.250 euros/m2 Xàbia : 3.958 euros/m2

: 3.958 euros/m2 Benissa : 3.631 euros/m2

: 3.631 euros/m2 Calp : 3.438 euros/m2

: 3.438 euros/m2 Altea: 3.415 euros/m2

A la cola de este ranking, y por lo tanto donde más barato es comprar una casa está Villena (682 euros/m2), Callosa de Segura (726 euros/m2), Monóvar (775 euros/m2), Xixona (783 euros/m2) y Benejúzar (786 euros/m2).

El barrio más caro de Alicante para comprar una casa

En Alicante el precio de la vivienda cambia mucho según el barrio en el que estemos buscando realizar la compra. El barrio más caro de la ciudad sigue siendo el de Playa de San Juan-El Cabo, donde el precio medio del metro cuadrado está en 3.496 euros. Le siguen el Centro con 3.239 euros y Parque Avenidas-Vistahermosa con 2.507 euros.

Por contra, el barrio más económico para comprar una casa es Virgen del Remedio-Juan XXIII (1.096 euros/m2), seguido de Los Ángeles-Tómbola-San Nicolás (1.590 euros/,2) y Campoamor-Carolinas-Altozano (1.821 euros/m2).

Pese a estos precios el barrio en el que más ha subido el precio de la vivienda en Alicante es otro: San Blas-PAU. Esta zona cercana al centro ha incrementado el precio de las casas en un año en un 20,9 % situándose en 2.416 euros el precio del metro cuadrado. Le sigue muy de cerca el aumento del precio Villafranqueza-Santa Faz-Monegre donde las casas han subido un 20,1 % desde agosto de 2024.

Dentro de lo que Idealista entiende como San Blas-Pau hay tres zonas bien diferenciadas con precios distintos. Son los siguientes: