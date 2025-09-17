Cursos gratis en Alicante: desde la historia del Castillo de Santa Bárbara a cómo afrontar el duelo o preparar un caldo de pescado

Aula Abierta es un programa de formación y cultura promovido por el Ayuntamiento de Alicante que se desarrolla entre octubre de 2025 y junio de 2026. Su objetivo es acercar la cultura a todos los ciudadanos, adaptándose a sus intereses y necesidades, mediante una oferta variada, divulgativa, amena y participativa.

Tipos de cursos y modalidades de inscripción

Aula Abierta tiene varias modalidades de cursos y diferentes formas de inscripción:

Cursos de pago por tasa pública

Inscripción mediante esta página web entre el 16 y el 30 de septiembre.

Sorteo para adjudicar plazas el 1 de octubre.

Pago de la tasa antes de una fecha límite; si no se efectúa, se pierde la plaza.

Precio base: 0,57 €/hora para quienes están empadronados en Alicante, con reducciones (para menores de 18, mayores de 65, personas desempleadas, familias numerosas, personas con discapacidad ≥ 33 %). El último día para pagar es el 13 de octubre.

Para personas no empadronadas: 1,14 €/hora sin reducción.

Cursos con pago directo al profesorado

También comienzan inscripciones el 16 de septiembre y hay que contactar con la persona o entidad que imparte la actividad.

No hay sorteo: las plazas se asignan por orden de inscripción hasta completar aforo.

Precio: 2,50 €/hora multiplicado por la duración total del curso.

Cursos gratuitos

Tienen una duración inferior a 10 horas.

Inscripción 15 días antes del inicio de la actividad a través del la web de Aula Abierta

No se realiza sorteo; las plazas se cubren por orden de inscripción.

Cursos gratis en Alicante

Aula abierta tiene un catálogo de cursos muy extenso que puedes consultar aquí. Los cursos gratis que se ofertan en Alicante en Aula abierta son los siguientes: