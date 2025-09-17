Cursos gratis en Alicante: desde la historia del Castillo de Santa Bárbara a cómo afrontar el duelo o preparar un caldo de pescado
El programa Aula Abierta oferta cursos de pago por tasa pública o directo al profesorado y otros sin coste.
Aula Abierta es un programa de formación y cultura promovido por el Ayuntamiento de Alicante que se desarrolla entre octubre de 2025 y junio de 2026. Su objetivo es acercar la cultura a todos los ciudadanos, adaptándose a sus intereses y necesidades, mediante una oferta variada, divulgativa, amena y participativa.
Tipos de cursos y modalidades de inscripción
Aula Abierta tiene varias modalidades de cursos y diferentes formas de inscripción:
- Cursos de pago por tasa pública
- Inscripción mediante esta página web entre el 16 y el 30 de septiembre.
- Sorteo para adjudicar plazas el 1 de octubre.
- Pago de la tasa antes de una fecha límite; si no se efectúa, se pierde la plaza.
- Precio base: 0,57 €/hora para quienes están empadronados en Alicante, con reducciones (para menores de 18, mayores de 65, personas desempleadas, familias numerosas, personas con discapacidad ≥ 33 %). El último día para pagar es el 13 de octubre.
- Para personas no empadronadas: 1,14 €/hora sin reducción.
- Cursos con pago directo al profesorado
- También comienzan inscripciones el 16 de septiembre y hay que contactar con la persona o entidad que imparte la actividad.
- No hay sorteo: las plazas se asignan por orden de inscripción hasta completar aforo.
- Precio: 2,50 €/hora multiplicado por la duración total del curso.
- Cursos gratuitos
- Tienen una duración inferior a 10 horas.
- Inscripción 15 días antes del inicio de la actividad a través del la web de Aula Abierta
- No se realiza sorteo; las plazas se cubren por orden de inscripción.
Cursos gratis en Alicante
Aula abierta tiene un catálogo de cursos muy extenso que puedes consultar aquí. Los cursos gratis que se ofertan en Alicante en Aula abierta son los siguientes:
- Conoce el origen de las palabras que usas desde el latín y el griego. Del 21 de octubre al 16 de diciembre los martes de 10.00 a 11.00 horas, y del 21 de enero al 18 de marzo los miércoles de 18.00 a 19.00 horas.
- El afrontamiento del duelo. Del 3 al 24 de noviembre. Los lunes de 19.30 a 21.00 horas.
- Historia del Castillo de Santa Bárbara. Del 5 al 19 de noviembre los miércoles y sábados de 17.15 a 19.15 horas.
- Historia: una de castillos. Castillos de la provincia de Alicante. Del 22 al 29 de abril los miércoles y sábados de 17.15 a 19.15 horas.
- Historia y arqueología de la Isla de Tabarca. Del 22 al 29 de octubre y del 6 al 13 de mayo los miércoles y sábado de 17.15 a 19.15 horas.
- Historia y evolución de nuestras plazas. Del 20 de mayo al 10 de junio los miércoles de 17.15 a 19.15 horas.
- La ciudad romana de Lucentum. El Tossal de Manises. Del 26 al 29 de noviembre los miércoles y sábados de 17.15 a 19.15 horas.
- Cocina: caldo de pescado. El 24 de marzo de 9.30 a 12.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas.
- Arquitectura civil en la ciudad de Alicante: Barroco, Neoclásico y Modernismo. Del 28 de octubre al 13 de noviembre los martes y jueves de 18.30 a 20.00 horas.
- Arquitectura civil en la ciudad de Alicante: casticismo, racionalismo y otros estilos. Del 25 de noviembre al 11 de diciembre los martes y jueves de 18.30 a 20.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- José María Morán Berrutti se va de Alicante
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
- El SEPE busca personal para trabajar en colegios en Alicante: 4 ofertas y 7 puestos de trabajo
- El Ayuntamiento de Alicante busca personal: ofertas de empleo temporal, requisitos y cómo apuntarse
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos
Cursos gratis en Alicante: desde la historia del Castillo de Santa Bárbara a cómo afrontar el duelo o preparar un caldo de pescado
El PSOE presiona al gobierno de Barcala para que se cumplan las restricciones sobre viviendas turísticas en Alicante
La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
Este es el barrio de Alicante donde más ha subido el precio de la vivienda (y no es Playa de San Juan)
Turismo Deportivo y Activo, motor de desarrollo y oportunidad de futuro
Contenido patrocinado