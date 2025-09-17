La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno

Nuevo capítulo en la disputa jurídica entre el Ayuntamiento de Alicante y el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé. Y con revés al alcalde Luis Barcala. La Fiscalía Provincial de Alicante ha remitido un escrito al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, notificado este martes, en el que deja por escrito que “resulta suficientemente acreditado que la expulsión del pleno supone una vulneración de los derechos de representación del demandante”, en este caso el edil citado.

Este argumento lo vinculan al artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos bien directamente o bien a través de representantes elegidos por sufragio universal, y tiene relación con el pleno del pasado 27 de junio, cuando a Copé se le impidió participar, al igual que en el posterior y último por ahora, celebrado el 31 de julio.

En concreto, el concejal se encontraba en situación de permiso por acogimiento, un derecho legal equiparable al permiso de paternidad. Pese a ello, Copé había sido convocado formalmente a la sesión mediante decreto de Alcaldía con fecha de 19 de junio. La resolución del alcalde para impedir su participación fue dictada minutos antes del inicio del pleno y Copé no pudo ejercer el turno de palabra ni el derecho a voto.

Además, el edil fue instado a abandonar el Salón de Plenos, cosa que se negó a hacer, y permaneció en su sillón, aunque sin posibilidad de participar. La situación se llegó a tensar y el pleno fue suspendido temporalmente en dos ocasiones.

La decisión del alcalde se basó en un informe jurídico emitido en octubre de 2024, según el cual el permiso por acogimiento suspendería temporalmente el ejercicio del cargo al asimilarse a una baja laboral. Sin embargo, el portavoz de EU-Podemos consideró que esta interpretación carecía de base legal por vulnerar el artículo de la Constitución anteriormente citado y que ahora ha servido de argumentario para la Fiscalía.

El ministerio público cree que “nada de lo expuesto justifica la prohibición expresa y terminante del ejercicio de representación del demandante”, y considera que “dicha prohibición supone una quiebra no sólo de sus derechos y obligaciones, sino también de aquellos que lo eligieron como representante mediante el ejercicio de su derecho a voto”.

Argumentos de las partes

Pocos días antes, el pasado 1 de septiembre, fue notificado al juzgado pertinente la contestación a la demanda del concejal por parte del letrado del servicio jurídico del Ayuntamiento de Alicante, que propuso desestimarla argumentando, entre otras cosas, que la situación de Copé no era la de “un permiso laboral”, sino equiparable a “una suspensión del contrato que subvenciona la propia Seguridad Social, de manera que el empresario, en este periodo, no paga el salario del trabajador”, sino que lo asume el citado servicio público.

Sobre esta afirmación, la Fiscalía escribe que es “peregrina”, ya que “cualquiera que sea la naturaleza” del permiso, “la repercusión debe ser la misma”.

El consistorio también considera que Copé “inició el periodo de permiso de manera consciente y deliberada justo el día en que sabe que se ha de convocar un Pleno Ordinario”, y señala al concejal por “modificar los permisos inicialmente solicitados” tras publicarse una serie de noticias sobre este caso. Por el contrario, la Fiscalía entiende que “los permisos de paternidad fueron solicitados por el demandante conforme a la legislación vigente”, y considera que “queda fuera de toda duda que, a pesar de estar disfrutando de un permiso de paternidad, tenía intención de ejercer el núcleo de su actividad de control del gobierno municipal”.

En este sentido, el ministerio público interpreta que “la legislación no exige que el permiso por paternidad se ejerza sólo cuando se justifique que tiene la necesidad de atender especiales obligaciones parentales”, y deja escrito que “para nada interfiere en el normal desarrollo de la actividad consistorial si uno o más concejales están disfrutando de un permiso de paternidad”. En cambio, “sí que es un grave disturbio del ejercicio democrático que se prive de ese derecho a un concejal electo”.

A su vez, el letrado municipal compara el caso de Copé con el de otros concejales como Mario Ortolá, de Vox, y las populares Cristina Cutanda, Nayma Beldjilali y Rocío Gómez, que no asistieron a los plenos durante sus bajas de paternidad y de maternidad. Por último, se rechaza también la nulidad de los acuerdos del pleno del que Copé fue expulsado, alegando que su ausencia no alteró las mayorías. Cabe recordar que en aquel pleno se aprobó la declaración institucional, por parte de PP y Vox, para instar a las Cortes que Alicante dejara de ser considerado municipio de predominio lingüístico valenciano.

El concejal de EU-Podemos, que defiende su derecho a la participación en el pleno de junio, considera que su permiso por acogimiento no es una baja médica y, por tanto, no debería limitar su actividad política, y define la decisión contra su participación como “discriminatoria”. Por ello, reclama la nulidad de la resolución del alcalde y de los acuerdos adoptados en aquel pleno.