La odisea de unos profesores en Alicante: dar clase en dos institutos por falta de espacios

Dan clase en un instituto y cuando acaban, se van corriendo hasta el instituto contiguo para dar clase a otro grupo. Es una de las peripecias que este curso están teniendo que hacer los profesores del IES Virgen del Remedio, en Alicante, una vez que el Leonardo Da Vinci se ha convertido en un Centro Integrado de Formación Profesional. Ante la falta de espacio en el primer centro para absorber a 250 alumnos de Secundaria del segundo centro, como ha establecido la Conselleria de Educación, estos estudiantes se han tenido que quedar en sus antiguas instalaciones y los docentes son los que se mueven de un lado a otro cada día.

Este problema evidencia la falta de capacidad de los centros educativos de la zona Norte de Alicante, un área vulnerable que precisa de mayor atención, donde, sin embargo, las aulas ya están al límite y los institutos no dan más de sí para recibir a nuevos alumnos, ni mucho menos para dar respuesta a tres cursos de golpe, como ha ocurrido este año tras la puesta en marcha del primer centro dedicado exclusivamente a la FP en la ciudad alicantina.

Pese al esfuerzo que están haciendo los profesores del Virgen del Remedio para desplazarse de un centro a otro y del equipo directivo para gestionar este cambio, una de las consecuencias de la solución que ha dado la Administración autonómica es que los alumnos pierden hasta 10 minutos de clase en algunas asignaturas, entre que llegan los docentes del centro.

Los alumnos pierden hasta 10 minutos de clase en cada asignatura porque a los docentes no les da tiempo a llegar

Su directora, Mar Sierra, asegura que "lo estamos haciendo todo lo bien que podemos, coordinándonos mucho para que afecte lo menos posible a la enseñanza de los alumnos, además hemos mantenido reuniones con las familias y hemos colocado planos para facilitar el acceso a las aulas". Las aulas de estos estudiantes están en una zona acotada del Leonardo Da Vinci, para no mezclarlos con los alumnos de los ciclos formativos, porque necesitan su clase de tecnología y de informática, así como el gimnasio.

El IES Virgen del Remedio, con la fachada deteriorada / ALEX DOMINGUEZ

Lo estamos haciendo todo lo bien que podemos, coordinándonos mucho para que afecte lo menos posible a la enseñanza Mar Sierra — Directora del IES Virgen del Remedio

Prueba de esa falta de espacios que sufren los dos centros, es que el Leonardo Da Vinci se ha quedado no solo con los 500 alumnos de FP del Virgen del Remedio, sino también con el edificio entero donde se enseñaban los oficios. Y a esto se suma también a que el instituto alicantino, pese a que ahora ya queda liberado de los ciclos formativos, tenga que mantener el taller para los estudiantes de los grados de la especialidad agraria, porque el centro integrado de FP carece de almacén y que las prácticas de jardinería se tengan que hacer también en los exteriores de este instituto. Todo un encaje de bolillos para dar respuesta a la nueva realidad educativa.

Una persiana rota en el centro educativo de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Fugas y roturas

Mientras tanto, el Virgen del Remedio lleva una década a la espera de una renovación total de sus instalaciones que pasa por tirar abajo el antiguo edificio para levantar uno nuevo. Y es que a la saturación que sufre el Virgen del Remedio hay que añadir su visible deterioro.

"Tenemos fugas de agua que no se pueden reparar, lo que implica un elevado gasto en la factura, además no podemos poner ni ventiladores ni calefacción porque el sistema eléctrico no lo soporta y se producen cortes de luz", explica la directora.

La existencia de paredes rotas, las grietas en los techos y las persianas caídas son otra evidencia de la atención urgente que necesita este centro educativo.