Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Postiguet de Alicante amanece sin agua en los lavapiés

Vecinos de la zona alertaron de una fuga en la ducha baja del acceso número 10 el martes por la tarde

Lavapiés en la playa de El Postiguet, en Alicante.

Lavapiés en la playa de El Postiguet, en Alicante. / INFORMACIÓN

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Sin agua en los lavapiés de la playa de El Postiguet de Alicante. Este miércoles las duchas bajas ubicadas en los diferentes accesos que hay a la playa a través del paseo de Gómiz han amanecido sin agua disponible para los bañistas que han disfrutado del mar a primera hora de la mañana en la recta final del verano.

Según han alertado vecinos de la zona, el martes por la tarde hubo una avería en uno de estos lavapiés, concretamente el del acceso número 10 a la playa, donde el agua “salía a borbotones”. En la mañana del miércoles, ni esta ducha ni el resto de las que hay en la playa citada están funcionando, y el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado al respecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
  2. El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
  3. José María Morán Berrutti se va de Alicante
  4. Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
  5. «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
  6. El SEPE busca personal para trabajar en colegios en Alicante: 4 ofertas y 7 puestos de trabajo
  7. El Ayuntamiento de Alicante busca personal: ofertas de empleo temporal, requisitos y cómo apuntarse
  8. Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos

Turismo Deportivo y Activo, motor de desarrollo y oportunidad de futuro

Turismo Deportivo y Activo, motor de desarrollo y oportunidad de futuro

El Postiguet de Alicante amanece sin agua en los lavapiés

El Postiguet de Alicante amanece sin agua en los lavapiés

El tiempo en Alicante: sigue el calor en la provincia

El tiempo en Alicante: sigue el calor en la provincia

El turismo de congresos y eventos impacta con fuerza en Alicante

El turismo de congresos y eventos impacta con fuerza en Alicante

Fallece en El Campello Sofía Pamblanco, la telegrafista de los años 30 que rompió barreras

Fallece en El Campello Sofía Pamblanco, la telegrafista de los años 30 que rompió barreras

La Generalitat declara “de interés general” la ampliación de la Vía Parque de Alicante para asumir el proyecto al completo

La Generalitat declara “de interés general” la ampliación de la Vía Parque de Alicante para asumir el proyecto al completo

Vuelve el tono académico a la apertura del curso de la Universidad de Alicante

Vuelve el tono académico a la apertura del curso de la Universidad de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante recurrirá a un procedimiento extraordinario para garantizar la rehabilitación de viviendas en Virgen del Remedio

El Ayuntamiento de Alicante recurrirá a un procedimiento extraordinario para garantizar la rehabilitación de viviendas en Virgen del Remedio
Tracking Pixel Contents