El Postiguet de Alicante amanece sin agua en los lavapiés
Vecinos de la zona alertaron de una fuga en la ducha baja del acceso número 10 el martes por la tarde
Sin agua en los lavapiés de la playa de El Postiguet de Alicante. Este miércoles las duchas bajas ubicadas en los diferentes accesos que hay a la playa a través del paseo de Gómiz han amanecido sin agua disponible para los bañistas que han disfrutado del mar a primera hora de la mañana en la recta final del verano.
Según han alertado vecinos de la zona, el martes por la tarde hubo una avería en uno de estos lavapiés, concretamente el del acceso número 10 a la playa, donde el agua “salía a borbotones”. En la mañana del miércoles, ni esta ducha ni el resto de las que hay en la playa citada están funcionando, y el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado al respecto.
