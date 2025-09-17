El PSOE propone garantizar el cumplimiento de las restricciones sobre viviendas turísticas en Alicante

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante propondrá en el próximo pleno del 25 de septiembre el nombramiento de una comisión para “garantizar el cumplimiento de los acuerdos sobre viviendas turísticas” en la ciudad.

Esta idea la justifican con la voluntad de “asegurar la correcta aplicación de los acuerdos adoptados en materia de restricción de viviendas de uso turístico” a través de un “seguimiento”. Según critican, “han trascurrido ya diez meses desde la aprobación de la primera moratoria y, hasta el momento”, el alcalde Luis Barcala (PP) “no ha presentado ningún diagnóstico público ni una hoja de ruta clara”.

La portavoz del grupo municipal, Ana Barceló, considera que “Alicante no puede permitirse seguir sin rumbo en un ámbito tan determinante”, y pretende que la ciudad cuente “con una hoja de ruta clara que combine el desarrollo turístico con el derecho a la vivienda y la protección de los barrios”.

Además, Barceló entiende que, aunque las medidas adoptadas son restrictivas, “no parece que se haya frenado del todo el crecimiento de la oferta”. La portavoz recuerda también que el equipo de gobierno “pasó de negar el problema hace unos meses a aplicar la moratoria para la implantación de viviendas turísticas”, y advierte que “el problema de fondo continúa”.

Por último, los socialistas piden la aplicación de medidas propuestas por el grupo municipal y que fueron aprobadas en el pleno, como la adhesión al convenio con la Generalitat para sancionar infracciones en materia de VUT, la modificación del PGOU para prohibir nuevos apartamentos turísticos en bajos comerciales, la creación de una mesa técnica contra el intrusismo en el sector y la inclusión en la web municipal de las viviendas turísticas legales.