Quejas por unos juegos infantiles a pleno sol en una escuela de Alicante

El calor está haciendo insufrible las primeras semanas del nuevo curso en los centros educativos de la provincia que carecen de climatización en las aulas y de sombras en los patios. La última denuncia se ha producido en la escuela infantil Siete Enanitos de Alicante. Allí, los juegos infantiles están a pleno sol, a lo que se suma que en la clase de los más pequeños, donde van niños de un año, no funciona el aire acondicionado.

Familiares de alumnos de estas instalaciones municipales han lamentado que "a las nueve de la mañana la clase es ya una auténtica bomba de calor" y que "el aparato no funciona desde la pasada semana, mientras que si los niños salen fuera a jugar se pueden quemar con los columpios, porque les está dando el sol todo el día".

Los juegos infantiles a pleno sol, en la escuela infantil municipal Siete Enanitos / Alex Domínguez

Frente a la preocupación de los padres, desde la dirección del centro aseguraron a este diario que los técnicos "ya están avisados para reparar el aire acondicionado" y que como solución temporal "los niños pasan la mayoría del tiempo en un área de juego que está en el pasillo, con aire acondicionado, además de comer en otra clase".

Respecto a la ausencia de toldos, la directora de la escuela infantil también apuntó a que estos ya están pedidos, pero sin poder concretar una fecha sobre su instalación. Igualmente, preguntado por esta demanda, el equipo de Gobierno de Barcala tampoco precisó ningún plazo a este diario. Por otra parte, la responsable del centro defendió que el patio cuenta con un techado (visiblemente separado de los juegos) donde ponen los niños para que les dé la sombra cuando salen al exterior.

Un aparato de aire acondicionado en la escuela infantil Siete Enanitos, que no funciona / INFORMACIÓN

Futuro incierto

Las escuela Siete Enanitos está sin instalaciones propias desde mediados de 2023. En ese momento, el Ayuntamiento se vio obligado a clausurar el edificio por peligro de derrumbe tras la aparición de grietas de gravedad considerable en varios espacios del inmueble. Y desde entonces, está establecida de forma provisional en las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá, en el patio interior entre varios bloques residenciales, sin que por el momento se haya encontrado una solución sobre su ubicación definitiva.

Este curso, el centro ha ofertado, según informó el Ayuntamiento en julio, todas sus plazas, un total de 113, divididas en un aula de 0 a 1 año, tres aulas de 1 a 2 años, dos aulas de 2 a 3 años y dos aulas de 1 a 3 años.