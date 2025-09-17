El turismo de congresos y eventos impacta con fuerza en Alicante

Éxito de una forma diferente de recibir turistas en Alicante. El turismo de congresos, reuniones y eventos corporativos ha alcanzado cifras satisfactorias, según ha contabilizado el Ayuntamiento de la ciudad, que calcula, a través del Patronato de Turismo Alicante City & Beach, la generación de 6,4 millones de euros a través de actos de este tipo en los primeros seis meses de 2025.

Según detalla el consistorio, el primer semestre de este año ha cerrado con 42 congresos y reuniones, 200 eventos corporativos y unos 17.000 participantes. Los pronósticos sitúan un total de 62 congresos y reuniones cuando acabe el año, y hay previstos ya una veintena de estos eventos para 2026 y 2027.

La concejala de Turismo, Ana Poquet (PP), ha destacado “la importancia de apostar por el turismo MICE”, siglas de Meetings, Incentivos, Conferencias y Exposiciones, “que no sólo supone un impacto económico de primer nivel para la ciudad, sino que promueve un turismo de calidad en el sentido de que genera intercambio de conocimiento y sinergias”.

La edil también destaca la labor “importante” de Alicante Convention Bureau, que ofrece asistencia y apoyo logístico a estos eventos, así como facilidades para atraerlos a Alicante, y celebra “la mayor penetración del mercado internacional” en este tipo de turismo. De hecho, de los 200 eventos contabilizados, 78 son de carácter internacional.

Próximas citas

Para el segundo semestre del año están previstas citas destacads como el European Drosophila Research Conference, que reunirá a 800 personas en el ADDA entre el 25 y el 28 de septiembre para estudiar científicamente la conocida como “mosca de la fruta”, esencial para abordar cuestiones biológicas como el desarrollo y las funciones neuronales.

También se celebrará, entre el 22 y el 24 de octubre y también en el ADDA, el congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, con la participación de 250 profesionales. El MARQ, por su parte, recibirá entre el 29 y el 31 de octubre el congreso Alicante Capital Histórica del Vino en el Mediterráneo, con 200 asistentes.

Otras citas importantes en este aspecto son el Congreso Mundial de Marketing Social, con 400 personas en la Universidad de Alicante entre el 5 y el 7 de noviembre; y el Congreso de la Asociación de Endodoncia, del 30 de octubre al 1 de noviembre con 1.200 personas en el ADDA. Este evento será el más numeroso del año.

A su vez, de cara a 2026, Alicante acogerá el Congreso de la Real Academia de la Sociedad Matemática Española con la asistencia de 500 personas en enero; la Convención Internacional de Arquitectura Técnica, con medio millar de personas en mayo en el ADDA; y el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, previsto para el mes de junio y también con 500 personas en el mismo auditorio.

Por último, se prevé que en 2027 se celebre el Congreso de Ingeniería del Transporte y otros eventos destacados.