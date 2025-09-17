Vecinos de Alicante exigen más información a la Generalitat sobre el proyecto de la Vía Parque

El anuncio de la Generalitat sobre la declaración de “interés general” de la obra de la Vía Parque de Alicante ha generado inquietud entre asociaciones vecinales de barrios colindantes a esta infraestructura. En concreto, las asociaciones de vecinos Juan Pablo II, Rabasa y PAU 2 se han dirigido al conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Generalitat, Vicente Martínez Mus (PP), el mismo que hizo el anuncio este martes en una visita a Alicante, para solicitar información sobre el proyecto.

Los representantes vecinales expresan su “profundo interés en conocer los detalles del proyecto” que la conselleria va a redactar y ejecutar en Alicante, después de que el Ayuntamiento haya finalizado las expropiaciones de terrenos, y consideran “fundamentales” una serie de cuestiones relacionadas con la información sobre el proyecto.

Las entidades, de esta manera, pretenden “comprender las implicaciones en nuestros barrios y entornos naturales” de la iniciativa para culminar la Vía Parque, y solicitan que se facilite la “colaboración ciudadana mediante propuestas, sugerencias y aportaciones constructivas”.

Por último, las asociaciones vecinales piden también “garantizar la transparencia y participación activa de la sociedad en decisiones que afectan al medio ambiente local”.

El proyecto de finalización de la Vía Parque está en fase de la preparación del pliego y aún no hay plazos establecidos, ya que la redacción, de la que se encargará la Generalitat, está todavía pendiente. Las obras permitirán, entre otras cuestiones, el desdoblamiento de los carriles entre los PAU y La Florida, donde actualmente sólo hay un carril por sentido, frente a los dos que recoge el proyecto en su origen.

La intención es garantizar la fluidez del tráfico viario en esta circunvalación, entre la avenida de Dénia y San Gabriel, con dos carriles en cada sentido.

Dado el interés que genera la iniciativa, las asociaciones vecinales citadas han pedido “una copia del proyecto en fase de redacción o, al menos, un resumen ejecutivo”, así como también “información sobre plazos previstos para su aprobación y ejecución”, que el conseller no proporcionó el martes ante las preguntas de INFORMACIÓN justificando que la fase anunciada del proyecto se encuentra aún en fase incipiente.

Los vecinos también proponen la celebración de “un encuentro o reunión” con los responsables del proyecto, es decir, con la Generalitat, para “poder plantear aportaciones”.