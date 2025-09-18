Barcala rectifica y amplía la limpieza de barrancos a las desembocaduras "por responsabilidad"

Nuevo giro de guion. El Ayuntamiento de Alicante ha decidido avanzar en la limpieza de los barrancos de la ciudad ante posibles danas, incluyendo también la desembocadura de los cauces. Un tramo que, hasta este momento, había supuesto un conflicto entre la Administración local y el Servicio Provincial de Costas, que se señalaban mutuamente como responsables de dicho punto. Ahora, el gobierno de Luis Barcala asegura que ha asumido las labores "por responsabilidad", pero insiste en que es competencia del Gobierno.

El Consistorio alicantino ha dado comienzo este jueves a las nuevas labores de limpieza de barrancos. Una actuación que se extenderá más allá del espacio que habitualmente limpiaba el Consistorio, alcanzando el área situada bajo los puentes de la N-332 en Agua Amarga y el barranco de las Ovejas. Eso sí, el gobierno local insiste en que el último tramo de los cauces, la desembocadura, es competencia del Servicio Provincial de Costas, pero opta por llevar a cabo el desbroce con recursos municipales ante la falta de entendimiento, llevando la maquinaria hasta primera línea de costa.

Uno de los canales que se han abierto para poder acceder a la zona de la desembocadura. / Rafa Arjones

En este caso, según han confirmado fuentes municipales a INFORMACIÓN, se han abierto dos canales para que el barranco desagüe adecuadamente en el mar, permitiendo evitar que el agua y los lodos se acumulen bajo los ojos de los puentes. En esta operación se han retirado más de 50 camiones cargados con unos 500 metros cúbicos de barro.

Aunque desde el Ayuntamiento consideran que la zona final requeriría una actuación estructural y de reperfilamiento por parte de Costas, también apuntan que con esta reciente intervención ya es posible acceder a realizar el desbroce, mientras que antes lo impedía el hecho de que el área se encontraba empantanada.

Las mismas fuentes han indicado que la parte inferior de los puentes ha ganado más de un metro de altura, aumentado la capacidad de desagüe, por lo que, ante esta situación, el Ayuntamiento ha actuado "por responsabilidad", al tratarse de zonas (la N-332 y las vías del cercanías) de "dos infraestructuras estatales críticas".

Choque de administraciones

A principios de agosto, el Ayuntamiento realizó labores similares en los barrancos de la ciudad, en su tramo urbano. En ese momento, el Consistorio insistió en que la desembocadura tendría que ser atendida por Costas, al exceder la competencia municipal.

A finales de 2024, ambas administraciones protagonizaron otro choque que, en aquel momento, se saldó con la parte final de los cauces sin ser adecentada. "Sin entrar en discusiones de si nos corresponde o no nos corresponde, no vamos a esperar a discutirlo. Lo que falta ahora mismo o depende de la Confederación o depende de Costas, pero hemos hecho nuestro trabajo", apuntó entonces el alcalde de Alicante, Luis Barcala, señalando directamente contra las administraciones que dependen del Gobierno central. Por su parte, el vicealcalde Manuel Villarañadió además que esos trabajos "hay que hacerlos desde el mar" y el Ayuntamiento "no tiene medios para ello".

Dos años antes, en 2022, el Ayuntamiento volvió a pedir permiso para ejecutar actuaciones que, a su juicio, son competencia estatal: "La Confederación nos tiene que dar autorización, y ya que no lo hacen ellos, vamos a hacerlo nosotros, más que nada porque es evitar una alarma innecesaria", manifestó entonces Villar.