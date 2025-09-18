El Ayuntamiento de Alicante intenta acelerar intervenciones en colegios tras caídas de cascotes
La máxima institución municipal adjudica reformas y mejoras en 12 centros por 370.000 euros
Un paso para recuperar la normalidad. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la adjudicación de reformas y mejoras en 13 centros educativos ubicados en la ciudad.
La inversión será de 370.000 euros y el anuncio llega tras la alerta generada este martes por el desprendimiento de cascotes en la cornisa del CEIP Óscar Esplá de Alicante, entre los barrios de Los Ángeles y Benisaudet, uno de los centros que estaban pendientes de reformar tras incidentes idénticos ocurridos durante el curso pasado.
En concreto, las actuaciones se realizarán en el Óscar Esplá y en otros doce centros educativos: escuela infantil El Tossalet (Juan XXIII), Gloria Fuertes y Santa Faz (Colonia Requena), Nou d’Octubre (Carolinas Altas), San Blas y Ramon Llull (San Blas), Benalúa, Rafael Altamira, Gabriel Miró y Enric Valor (La Florida) y La Aneja, en los alrededores del monte Tossal. En el CEIP Voramar (Cabo de la Huerta) la adjudicación ha quedado desierta y se volverá a sacar a concurso, según han apuntado desde el Ayuntamiento.
En el Enric Valor y en La Aneja, precisamente, junto al Óscar Esplá, llevan esperando reparaciones tras desprendimientos en sus cornisas. En el colegio situado en La Florida los desperfectos fueron identificados en 2018, mientras que en La Aneja un informe advierte de peligros de desprendimiento desde 2022.
A finales de agosto el gobierno de Luis Barcala (PP) anunció mejoras en los colegios de esta ciudad con las preadjudicaciones. Tres semanas después el Ayuntamiento ha anunciado las adjudicaciones en una Junta de Gobierno extraordinaria.
La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha asegurado que para el equipo de gobierno local “el mantenimiento y mejora de las infraestructuras es una prioridad”.
Incidentes
La adjudicación se produce la misma semana en la que desde el CEIP Óscar Esplá alertó de más desprendimientos tras haber advertido de este hecho a inicio de curso. En concreto, en el curso anterior se registraron los primeros desprendimientos en la cornisa y se solicitó la intervención pertinente. La directora del colegio, Ainhoa Alite, aseguró que desde el Ayuntamiento les trasladaron “que las obras no eran prioritarias y que no habría más desprendimientos”.
Sin embargo, en agosto, fuera del curso escolar, volvieron a caer cascotes, algunos de “unos 15 centímetros”, según la directora, que testimonia que uno de ellos impactó sobre un altavoz y lo partió. En aquel momento, tras dar parte al Ayuntamiento, los técnicos instalaron una valla de protección metálica a la espera de una reparación que se esperaba para antes del inicio del curso escolar y que aún no se ha llevado a cabo.
El curso, por tanto, se inició el 8 de septiembre en el CEIP Óscar Esplá con una zona del patio vallada y a la espera de una intervención definitiva. Y este martes se registraron más desprendimientos de cascotes de la cornisa del edificio, hecho que obligó a limitar aún más la zona del patio para evitar riesgos.
Estas caídas afectan especialmente a los trabajadores de la cocina del centro, ya que pasan bajo la zona más perjudicada de la cornisa para acceder al almacén.
Las obras, al detalle
En concreto, las obras que se van a ejecutar y las empresas adjudicatarias para cada uno de los lotes son las siguientes:
- Lote 1. Reparación de pavimento y adecuación de zona de juegos infantiles en el patio de Infantil del CEIP Benalúa, con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Grupo Niberma S. L. Adjudicado por 108.848 euros.
- Lote 2: Acondicionamiento de rampa de acceso al patio de infantil en el CEIP Gloria Fuertes, con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Evealia Levante S. L. Adjudicado por 25.562 euros.
- Lote 3: Repintado de paramentos interiores del edificio principal del CEIP Nou d’octubre, con un plazo de ejecución de 75 días naturales. Esclapés e Hijos S. L. Adjudicado por 28.253 euros.
- Lote 4: Reparación y saneado de viguetas del forjado en la planta sótano del CEIP prácticas La Aneja, con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Inelsa Ingeniería Infraestructuras S. L. Adjudicado por 16.685 euros.
- Lote 5: Acondicionamiento de rampa de acceso en escaleras de patio interior en CEIP Voramar, con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Desierto.
- Lote 6: Acondicionamiento de rampas de acceso a aulas de infantil desde el patio en el CEIP Rafael Altamira, con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Inelsa Ingeniería Infraestructuras S. L. Adjudicado por 19.698 euros.
- Lote 7: Reparación del frente de forjado y canalón de la cubierta del CEIP Enric Valor, con un plazo de ejecución de 32 días naturales. Evealia Levante S. L. Adjudicado por 45.437 euros.
- Lote 8: Acondicionamiento zona patio infantil del CEIP San Blas, con un plazo de ejecución 60 días naturales. Evealia Levante S. L. Adjudicado por 18.401 euros.
- Lote 9: Acondicionamiento de conserjerías en CEIP Ramón Llull y CEIP Santa Faz, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Esclapés e Hijos S. L. Adjudicado por 16.262 euros.
- Lote 10: Reforma de los accesos del porche oeste para personas con movilidad reducida en el CEIP Gabriel Miró, con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L. Adjudicado por 37.510 euros.
- Lote 11: Reparación de dinteles en CEIP Florida, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L. Adjudicado por 20.267 euros.
- Lote 12: Reforma para adaptar el almacén existente en aseo infantil en escuela infantil El Tossalet, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Esclapés e Hijos S. L. Adjudicado por 18.258 euros.
- Lote 13: Reparación cornisa CEIP Óscar Esplá, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L. Adjudicado por 14.338 euros.
