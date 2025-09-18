El Ayuntamiento de Alicante intenta acelerar intervenciones en colegios tras caídas de cascotes

Un paso para recuperar la normalidad. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la adjudicación de reformas y mejoras en 13 centros educativos ubicados en la ciudad.

La inversión será de 370.000 euros y el anuncio llega tras la alerta generada este martes por el desprendimiento de cascotes en la cornisa del CEIP Óscar Esplá de Alicante, entre los barrios de Los Ángeles y Benisaudet, uno de los centros que estaban pendientes de reformar tras incidentes idénticos ocurridos durante el curso pasado.

En concreto, las actuaciones se realizarán en el Óscar Esplá y en otros doce centros educativos: escuela infantil El Tossalet (Juan XXIII), Gloria Fuertes y Santa Faz (Colonia Requena), Nou d’Octubre (Carolinas Altas), San Blas y Ramon Llull (San Blas), Benalúa, Rafael Altamira, Gabriel Miró y Enric Valor (La Florida) y La Aneja, en los alrededores del monte Tossal. En el CEIP Voramar (Cabo de la Huerta) la adjudicación ha quedado desierta y se volverá a sacar a concurso, según han apuntado desde el Ayuntamiento.

En el Enric Valor y en La Aneja, precisamente, junto al Óscar Esplá, llevan esperando reparaciones tras desprendimientos en sus cornisas. En el colegio situado en La Florida los desperfectos fueron identificados en 2018, mientras que en La Aneja un informe advierte de peligros de desprendimiento desde 2022.

A finales de agosto el gobierno de Luis Barcala (PP) anunció mejoras en los colegios de esta ciudad con las preadjudicaciones. Tres semanas después el Ayuntamiento ha anunciado las adjudicaciones en una Junta de Gobierno extraordinaria.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha asegurado que para el equipo de gobierno local “el mantenimiento y mejora de las infraestructuras es una prioridad”.

Incidentes

La adjudicación se produce la misma semana en la que desde el CEIP Óscar Esplá alertó de más desprendimientos tras haber advertido de este hecho a inicio de curso. En concreto, en el curso anterior se registraron los primeros desprendimientos en la cornisa y se solicitó la intervención pertinente. La directora del colegio, Ainhoa Alite, aseguró que desde el Ayuntamiento les trasladaron “que las obras no eran prioritarias y que no habría más desprendimientos”.

Sin embargo, en agosto, fuera del curso escolar, volvieron a caer cascotes, algunos de “unos 15 centímetros”, según la directora, que testimonia que uno de ellos impactó sobre un altavoz y lo partió. En aquel momento, tras dar parte al Ayuntamiento, los técnicos instalaron una valla de protección metálica a la espera de una reparación que se esperaba para antes del inicio del curso escolar y que aún no se ha llevado a cabo.

El curso, por tanto, se inició el 8 de septiembre en el CEIP Óscar Esplá con una zona del patio vallada y a la espera de una intervención definitiva. Y este martes se registraron más desprendimientos de cascotes de la cornisa del edificio, hecho que obligó a limitar aún más la zona del patio para evitar riesgos.

Estas caídas afectan especialmente a los trabajadores de la cocina del centro, ya que pasan bajo la zona más perjudicada de la cornisa para acceder al almacén.