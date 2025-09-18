A la calle por la masificación del centro de menores de Alicante

La Plataforma de Profesionales del Sector Social ha denunciado la situación que atraviesan los centros de recepción de menores en la Comunidad Valenciana, con especial preocupación por el de Alicante, que actualmente acoge más del doble de su capacidad autorizada, según este colectivo. Hace un año, El Síndic ya pidió con urgencia a la Generalitat que promoviera el acogimiento familiar frente la saturación de los centros de menores.

Según la plataforma, el centro alicantino, con 24 plazas disponibles, atiende en estos momentos a 57 niños, niñas y adolescentes del sistema de protección. La sobreocupación, que se viene produciendo desde la pandemia, se ve agravada por las obras en las instalaciones, la falta de ventilación y la ausencia de espacios adecuados, lo que obliga a algunos menores "a dormir en sillones o en el suelo".

Recuerdan que tanto el Síndic de Greuges como el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) han emitido recomendaciones e informes alertando de las condiciones del centro, sin que hasta ahora se hayan aplicado medidas efectivas.

Los profesionales advierten de que esta situación incumple la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como la normativa autonómica vigente (Ley 26/2018). Además, consideran que pone en riesgo tanto la integridad de los menores como la seguridad y la salud del personal.

“Nos dejan solos, en turnos imposibles de asumir y no llegamos a atender las necesidades de los adolescentes”, señalan algunos testimonios recogidos por la Plataforma, que también denuncia la falta de cobertura de vacantes y la dificultad para gestionar las bolsas de urgencia convocadas por la administración.

Centro de menores de Alicante / Héctor Fuentes

Privatización

El colectivo vincula esta situación con un proceso de privatización progresiva de los recursos de acogida, tras el cierre del centro público de Valencia, lo que —afirman— incumple la normativa que establece la existencia de al menos un centro de recepción en cada provincia.

La plataforma ha instado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a la Fiscalía de Menores y a las autoridades laborales a intervenir para garantizar condiciones adecuadas tanto para los menores como para los profesionales. Asimismo, ha convocado movilizaciones para este sábado, 20 de septiembre en la Comunidad Valenciana (en Alicante, desde la avenida de la Constitución a las 11.30 horas) y en distintos puntos del Estado “en defensa de unos servicios públicos universales y de calidad, y contra la privatización y los recortes en el sector social”.