La ciencia inunda el ADDA: un millar de estudiantes participan en los "Open Days"

La ciencia se adueña del ADDA. Un millar de estudiantes de la provincia de Alicante ha desembarcado este jueves en el Auditorio de la Diputación para participar en talleres, experimentos y charlas de educación en salud impartidas por especialistas del Hospital General Doctor Balmis, dentro de una nueva edición de Ciencia Abierta-Open Days.

El evento organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de la Conselleria de Sanidad, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), tiende un puente entre la ciencia y la sociedad, en una actividad de acceso libre y gratuita, abierta a todos los públicos, que se alargará hasta las 20:00 horas.

Uno de los talleres permite meterse en la piel de un cirujano / J. A. Rico

La jornada ha arrancado a las 9:00 horas y se han celebrado ya charlas sobre pólenes y cambio climático, los mitos del vapeo y sexualidad. Y hay previstas sobre la música en pediatría, los microorganismos, huesos y articulaciones, fibrosis pulmonar o el ADN, además de repetir las charlas del vapeo y la sexualidad.

Atractivos talleres prácticos

Del mismo modo hay una veintena de atractivos experimentos y talleres, algunos de ellos de simulación y realidad virtual. Así los visitantes disponen de un gran equipo humano de profesionales que les guían en los talleres “Ponte en la piel de un@ cirujan@”, “Mi bebé se ha atragantado. ¿Qué es lo que puedo hacer?”, “Mi pareja está de parto: ¿Qué es lo que puedo hacer?”, “Mi papá está muy grave, se le ha parado el corazón”, o el de realidad virtual.

Otros dos talleres destacados son interesantes el de "Cómo la realidad virtual favorece la recuperación de pacientes con insuficiencia cardiaca”, que presenta un innovador producto sanitario que próximamente se pondrá de manera piloto en varios hospitales de la provincia a través de un ensayo clínico; y otro que expone la revolución que puede suponer la impresión 3D y los avances médicos que esta puede aportar a la formación continua de los profesionales sanitarios y la planificación quirúrgica, entre otras funcionalidades.

Por la mañana asisten sobre todo estudiantes de centros educativos de la provincia, y, por la tarde las actividades estarán dirigidas a toda la ciudadanía interesada en conocer cómo se obtienen los avances científicos que revierten directamente en el Sistema Nacional de Salud.

Educación Secundaria

Esta nueva edición de Open Days va a recibir la visita de más de 1.000 estudiantes de centros de educación Secundaria de varios puntos de la provincia. Concretamente, asisten estudiantes de institutos públicos y privados de Alicante, Elche, San Vicente del Raspeig, Muro, Torrevieja y El Campello. Además, la jornada contará con la presencia de alumnado de ciencias de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Ciencia Abierta - Open Days cuenta con un programa dinámico y enriquecedor que refleja el compromiso de ISABIAL con la formación en salud de la sociedad, la divulgación científica y el fomento de nuevas vocaciones científicas entre los más jóvenes. Además, visibiliza la perspectiva de género en el ámbito de la investigación, ya que la mayoría del personal investigador del centro son mujeres.

Las actividades están repartidas en tres espacios diferenciados: el vestíbulo principal, la sala de cristal y la sala de conferencias.