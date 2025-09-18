Desmontando los mitos del porno en Alicante

El porno es ficción. Y como tal no se debe llevar a las prácticas sexuales reales. Esa es una de las conclusiones de la charla de educación en salud que se ha celebrado este jueves en el ADDA de Alicante, dentro de la jornada Ciencia Abierta-Open Days organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial).

A esta charla han asistido varios cientos del millar de estudiantes que han acudido en la mañana del jueves a este evento. Y la conferencia estaba previsto que se repitiera por la tarde para el público en general.

La doctora Silvia Delgado García, especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital General Doctor Balmis, ha ofrecido la charla "Hablemos de sexualidad", donde ha repasado los órganos reproductores femenino y masculino, ha preguntado a los alumnos qué es para ellos la sexualidad, se ha tratado el tema de la menstruación, la pubertad, la diversidad sexual... y se ha destacado al final la importancia del uso del preservativo y del respeto a la pareja y dejar a un lado lo que se ve en el porno, que degrada la figura de la mujer.

Así, ha señalado el daño que hace en las relaciones sexuales lo que los jóvenes ven en la pornografía que ahora está al alcance de cualquiera en un teléfono. Y la necesidad de que haya un consentimiento expreso para mantenerlas.

Delgado ha pedido que "no mantengas relaciones sexuales si la otra persona no está en plenas facultades. Eso siempre vale. La relación sexual es mucho más. Tiene que basarse en la comunicación y en el respeto de la otra persona".

"Ya se está viendo que aquellas personas que ven porno están teniendo problemas de disfunciones sexuales" Silvia Delgado — Especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital General Doctor Balmis de Alicante

Sobre la pornografía, ha recordado que "el porno es una película. Es mentira lo que te cuentan en la pornografía. Es mentira que una erección dure 120 minutos. Es mentira que a las mujeres nos gusta que nos peguen. Del porno no se aprende. La mayor parte de la pornografía maltrata a las mujeres, como su el cuerpo de la mujer fuera una mercancía. Y no somos una mercancía. Y además es que ya se está viendo que aquellas personas que ven porno están teniendo problemas de disfunciones sexuales".

El preservativo

Un tema importante que ha abordado es el del uso del preservativo siempre: "El embarazo es precioso, es chulísimo, una cosa bellísima. Es de las mejores cosas que les pasan a las mujeres y a los hombres. Pero cuando tú quieres, cuando es deseado, no cuando no lo deseas o porque has hecho algo imprudente. Seamos responsables con nuestros actos".

"Hay que usar el preservativo, porque el embarazo incluso puede tener una solución, sigues adelante con él, aborto... pero la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual te las quedas para siempre" Silvia Delgado — Especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital General Doctor Balmis

Y ha resaltado que "otra cosa importante son las enfermedades de transmisión sexual. Hay un montón, como la sífilis, la clamidia, la hepatitis B, la hepatitis C, el virus del papiloma humano, SIDA... Lo que tenéis que tener claro es que la pareja que tiene el chico o la chica que tiene una infección, lo tiene también", recordando que muchas veces no se sabe que se es portador. Y que "hay que usar el preservativo, porque el embarazo incluso puede tener una solución, sigues adelante con él, aborto... pero la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual te las quedas para siempre".

También ha alertado de las formas de violencia digital que sufren las mujeres, y del peligro que supone compartir una foto comprometida con una pareja, que puede que el día de mañana ya no lo sea y pueda compartirla con otras personas.

Y ha instalado a los jóvenes a "indagar y buscar la sexualidad, buscar por nosotros mismos con vuestras propias experiencias. No aprendes del porno, no es saludable, no es nada sano, no sirve para aprender".

Y ha finalizado recordando que "cada uno decide cuándo va a iniciar su vida amorosa. No hagáis lo que hagan los otros, sino lo que tú quieras hacer. No hay una edad de inicio. Siempre desde el respeto, desde el conocimiento de las demás y desde la responsabilidad de cómo nos aprende".