DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

L. Gil López
Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
Los servicios sanitarios han trasladado al agresor al hospital, donde ha fallecido.
David Navarro
PLD Space desarrollará un nuevo sistema de guiado de cohetes con ayuda de la Agencia Espacial Europea
La compañía ilicitana gana el contrato del organismo público para crear un nuevo software, que facilitará la recuperación de los vehículos
Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
El sacerdote, que fue apartado en junio del año pasado, se ha declarado culpable y su defensa ha negociado un acuerdo de conformidad con la víctima y la Fiscalía
J. A. Martínez
Detenido en Alicante por suplantar identidades para abrir cuentas y comprar coches
El entramado se descubrió tras la denuncia de una mujer la que estafaron cerca de 1.000 euros con el método del hijo en apuros
M. Alarcón
Patrimonio
Otro legado único en mitad del Palmeral de Elche
Cruz Roja ha cumplido 116 años de presencia activa en Elche desde que en 1909 el doctor Santiago Pomares Ibarra pusiera en marcha la sede local de la institución. Este viernes conmemoró la eféméride con la presentación de la primera fase de recuperación de la Casa Mezquita, un lugar que el delegado local, Antonio Ramón Guilabert quiere dejar como legado intergeneracional.
Manuel Lillo
«Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
Miguel Pérez tenía dos años cuando se precipitó desde la terraza del domicilio familiar. Hablamos con él y su familia medio siglo después de su supervivencia.
José Gómez
La Policía detiene en Alicante a dos hombres por retener ilegalmente a un menor tras confundirlo con un ladrón
El joven de 17 años fue amenazado para que subiera a una furgoneta tras ser confundido con el autor del robo de un bolso.
Borja Campoy
Tellado redobla su apoyo a Mazón y llama al PP a “trabajar bajo su liderato”
El secretario general de los populares da las gracias al presidente de la Generalitat por su trabajo por la reconstrucción. El alicantino saca pecho por su gestión y lanza un mensaje a Camps: “Es irresponsable mirarse al ombligo”
Alejandro J. Fuentes
El futuro del IBI en Alicante: de las viviendas vacías a la VPO
La oposición plantea propuestas para incorporar a la modificación del impuesto que el gobierno de Luis Barcala espera aprobar en las próximas semanas, tras su pacto con Vox para bajar el recibo entre 3 y 4 euros
Loreto Mármol
Rally en Torrevieja: dos turistas hacen "explotar" los radares
Los cazan superando 140 kilómetros por hora y además reinciden en una ciudad que cuenta con seis dispositivos fijos que limitan la velocidad a 40
