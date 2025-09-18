DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Patrimonio

Otro legado único en mitad del Palmeral de Elche

Cruz Roja ha cumplido 116 años de presencia activa en Elche desde que en 1909 el doctor Santiago Pomares Ibarra pusiera en marcha la sede local de la institución. Este viernes conmemoró la eféméride con la presentación de la primera fase de recuperación de la Casa Mezquita, un lugar que el delegado local, Antonio Ramón Guilabert quiere dejar como legado intergeneracional.

