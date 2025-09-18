Me han multado por circular por el carril bus sin que estuviera bien pintado el aviso: ¿puedo recurrir?

En materia de multas de tráfico, la señalización es esencial. Para que una sanción sea válida, debe existir una señalización clara, visible y conforme a la normativa que advierta a los conductores de la prohibición. Si el carril bus no estaba correctamente señalizado —por ejemplo, con la pintura en el suelo incompleta, borrosa o poco visible, o sin la debida señal vertical complementaria— puede alegarse que no se te advirtió de forma adecuada de la restricción de circulación.

Argumentos principales de un recurso

Defecto en la señalización: El artículo 56 del Reglamento General de Circulación establece que las señales de tráfico deben ser visibles y legibles en todo momento. Si no lo eran, no puede exigirse al conductor un cumplimiento que no se podía conocer. Principio de tipicidad y presunción de inocencia: El artículo 25 de la Constitución exige que solo se sancionen conductas claramente descritas en la norma. Si la delimitación del carril bus no era inequívoca, no se cumple ese principio. Carga de la prueba: Corresponde a la Administración demostrar que la señalización era adecuada. Si en las fotos de la denuncia o en el acta de la autoridad no se aprecia claramente la advertencia, tu defensa gana peso. Doctrina de la señalización insuficiente: Hay resoluciones de tribunales que anulan multas cuando la señalización no se ajusta a los criterios de visibilidad y claridad exigibles (te puedo facilitar ejemplos).

Qué hacer

Presentar un recurso de alegaciones en periodo voluntario aportando fotografías del estado real de la vía en el momento de la infracción.

Alegar indefensión por falta de señalización adecuada.

Si la Administración desestima, se puede acudir al recurso de reposición o incluso al contencioso-administrativo, donde ya son los jueces quienes valoran.

En conclusión: sí, es recurrible y con buenas probabilidades de éxito, siempre que puedas acreditar con pruebas (fotos, testigos, etc.) que en ese momento la señalización del carril bus no estaba correctamente pintada ni indicada.