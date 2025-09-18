Las Hogueras de Alicante igualan su récord: 13 monumentos en Especial para 2026
Alfonso el Sabio se suma a Explanada y Calvo Sotelo para completar la máxima categoría de la Fiesta con un número de comisiones que no se producía desde 2013
De diez comisiones en 2025 a trece en 2026. La categoría Especial de las Hogueras de Alicante iguala el récord histórico del año 2013. Alfonso el Sabio se suma a las últimas incorporaciones, Calvo Sotelo y Explanada, y trece comisiones competirán por el máximo galardón de la Fiesta, algo que no pasaba desde hace más de una década.
En 2013 fue la última ocasión en la que trece monumentos integraron la categoría Especial. Una edición en la que el primer premio se lo llevó Foguerer-Carolines, que apostó por "Fuego en las venas", de los hermanos Gómez-Fonseca. La decisión supone el retorno de Alfonso el Sabio a la cumbre de las Hogueras, tras más de 40 años, ya que participó por última vez en Especial en 1983. Durante su anterior trayectoria en la división, la comisión obtuvo cinco primeros premios en Especial (1941, 1956, 1957, 1975 y 1980), mientras que en los últimos ejercicios había plantado en Primera.
Hasta los recientes anuncios, la última de las comisiones en sumarse al selecto grupo de Especial había sido Baver-Els Antigons, que este 2025 ha cumplido su tercer año en la máxima categoría de las Hogueras. Una fecha que no ha podido celebrar de mejor manera: haciéndose con el primer premio. Con menos de dos décadas de historia, la comisión inscribió su nombre por primera vez en lo más alto del palmarés de las Hogueras, al igual que su artista, el valenciano Paco Torres, gracias a "Vanity".
Movimiento de artistas
Tras las Hogueras de 2025, Especial ha vivido un "terremoto" de cambios, en el que la mitad de las comisiones han elegido un nuevo artista para el próximo año. Mientras que Port d'Alacant (Vicente Torres y José Enrique Giménez), Florida-Plaça de la Vinya (Loren Fandos), Florida Portazgo (Josué Beitia), Polígon de Sant Blai (Javier Gómez Morollón) y Carolinas Altas (Luis Espinosa) han apostado por cambios de aires, el resto de miembros de la categoría veteranos se han decantado por la continuidad: La Ceràmica (Palacio i Serra Artesans); Baver-Els antigons (Paco Torres con diseño de Paco Camallonga); Sagrada Familia (Pere Baenas); Sèneca-Autobusos (José Gallego y Toni Pérez) y Diputació-Renfe (David Sánchez Llongo con diseño de Paco López) renuevan con sus constructores.
Listado de hogueras y artistas en Categoría Especial para 2026
Baver-Els antigons - Paco Torres con diseño de Paco Camallonga (renueva)
Sèneca-Autobusos - José Gallego y Toni Pérez (renueva)
Diputació-Renfe - David Sánchez Llongo con diseño de Paco López (renueva)
Florida Portazgo - Josué Beitia
La Ceràmica - Palacio i Serra Artesans SL (renueva)
Sagrada Familia - Pere Baenas (renueva)
Port d'Alacant - Vicente Torres y José Enrique Giménez
Carolinas Altas - Luis Espinosa
Florida-Plaça de la Vinya - Loren Fandos
Polígon de Sant Blai - Javier Gómez Morollón
*Calvo Sotelo - Mario Gual
*Explanada - Pau Soler
*Alfonso el Sabio - Por determinar
*nuevas incorporaciones
