Instagram para niños, otro curso polémico del Ayuntamiento de Alicante
La Concejalía de Juventud lanza talleres enfocados a menores de entre 12 y 16 años en los que enseña cómo convertirse en influencer, mientras el PSOE muestra su rechazo y lo tacha de "irresponsabilidad"
Del tarot para mujeres emprendedoras, al Instagram para niños. De nuevo, un curso organizado por el Ayuntamiento de Alicante se ve envuelto en polémica. En esta ocasión, se trata de una serie de talleres que la Concejalía de Juventud ha impulsado para ayudar a jóvenes de entre 12 y 16 años a convertirse en influencers en Instagram, una red social de la que teóricamente no pueden formar parte hasta cumplir los 13 años. Desde el PSOE tachan la propuesta de "completa irresponsabilidad" y advierten de que puede afectar negativamente a los menores.
Según ha publicado el Ayuntamiento de Alicante, el curso se llevará a cabo entre el 25 de septiembre y el 23 de octubre, contando con cuatro sesiones con objetivos diferenciados. El primero de los talleres se enfocará en "imagen y biografía de impacto"; el segundo en "fotografía móvil y edición rápida"; el tercero, en "stories y reels que enganchan" y, el último, en la elaboración de una "mini campaña creativa".
El objetivo del curso, según el propio cartel anunciador, es que los usuarios aprendan cuestiones como "crear un perfil atractivo", conseguir que su cuenta "luzca profesional desde el primer día" o "surfear tendencias sin perder la identidad", entre otras cuestiones. Sin embargo, el PSOE lo ve una "completa irresponsabilidad". Desde Juventudes Socialistas de Alicante han mostrado su "absoluto rechazo" al evento en el que se pretende “convertir en instagramers" a niños y niñas de 12 a 16 años.
"Promover este tipo de actividades a edades tan tempranas contribuyen a aumentar la dependencia de los móviles y redes sociales en una franja de edad especialmente vulnerable", apuntan desde el PSOE, mientras recuerdan que "cada vez más adolescentes sufren problemas de salud mental, ansiedad y acoso derivados del uso abusivo de las plataformas digitales".
Los socialistas lamentan que el Ayuntamiento "en lugar de fomentar valores de educación, convivencia y formación crítica", pretenda impulsar "la idea de que la aspiración de la juventud es convertirse en influencer". Por todo ello, exigen al gobierno local del PP "que rectifique y destine los recursos municipales a políticas útiles para la juventud, en lugar de a frivolidades que ponen en peligro a los adolescentes".
