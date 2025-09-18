La Lotería Nacional reparte miles de euros en Alicante y Banyeres de Mariola

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de septiembre dejó un buen pellizco en la provincia de Alicante. La fortuna se repartió entre la capital y la localidad de Banyeres de Mariola, donde cayeron el primer y el segundo premio.

Un primer premio en Alicante capital

El número 63.611 resultó agraciado con el primer premio y fue vendido en la administración situada en la avenida Deportista Kiko Sánchez, 13, en Alicante. Cada décimo está dotado con 30.000 euros, una cifra que ha llenado de alegría al despacho receptor 3.675, que se convierte así en protagonista de la jornada.

El despacho de la plaza Mayor de Banyeres repartió el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de septiembre. / INFORMACIÓN

Banyeres celebra el segundo premio

El segundo premio recayó en el número 72.818 y también tuvo parada en la provincia. En este caso, el boleto se vendió en la administración de la plaza Mayor, 6, de Banyeres de Mariola. Con 6.000 euros por décimo, el despacho receptor 2.270 ha repartido ilusión entre los vecinos de esta localidad del interior de la provincia.

Los reintegros

Además, los números terminados en 0, 1 y 9 obtienen el reintegro, devolviendo el importe jugado a quienes confiaron en esas terminaciones.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del Sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.