La nueva ayuda de hasta 10.800 euros para comprar una casa se podrá usar en más de 100 municipios de la provincia de Alicante

El Gobierno anunció esta semana una medida clave dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes menores de 35 años: una ayuda de hasta 30.000 euros para quienes vivan en una vivienda protegida con opción de compra.

Esta medida funciona como una especie de pago anticipado, ya que las mensualidades que se abonen de alquiler durante el periodo de opción a compra se descontarán del precio final de adquisición si quien alquila decide comprar.

“Al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor. Eso quiere decir que si en el futuro se quiere vender esa vivienda, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior propietario", añaden fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Además de la ayuda de 30.000 euros para la adquisición de la vivienda, el Ejecutivo también ha anunciado que se crearán seguros de impagos para caseros que alquilen sus casas a jóvenes.

Municipios de Alicante que se podrán beneficiar de la ayuda para la compra de una casa

Una tercera medida anunciada por el Gobierno dentro del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es una subvención de hasta 10.800 euros para jóvenes que compren vivienda en municipios de 10.000 habitantes o menos. Esta cantidad no podrá superar el 20 % del coste de adquisición de la vivienda.

En la provincia de Alicante hay un total de 103 municipios que según el padrón de la Diputación de Alicante cuentan con menos de 10.000 habitantes, por lo que podrán invertir en ellos esta ayuda a la vivienda del Gobierno.

Los municipios son los siguientes: San Fulgencio, Catral, Finestrat, Muro de Alcoy, Monforte del Cid, Pedreguer, Pinoso, Redován, Dolores, Callosa d'en Sarrià, Onil, Cox, Ondara, Bigastro, Banyeres de Mariola, Xixona, San Miguel de Salinas, Gata de Gorgos, Benejúzar, Los Montesinos, Polop, El Verger, Agost, Rafal, Benitatxell, Formentera del Segura, Algorfa, Biar, Busot, Benijófar, Xaló, Granja de Rocamora, Hondón de las Nieves, Els Poblets, La Romana, Orba, Beniarbeig, San Isidro, Jacarilla, Benferri, Daya Nueva, Tibi, Salinas, Beneixama, Alcalalí, Algueña, Hondón de los Frailes, Relleu, Cañada, Benidoleig, Aigües, Beniarrés, Parcent, Llíber, La Vall de Laguar, Orxeta, Benilloba, La Torre de les Maçanes, Sanet y Negrals, Ràfol d'Almúnia, Planes, Senija, Daya Vieja, Tàrbena, Agres, Sella, L’Atzúbia, Murla, La Vall de Gallinera, L’Orxa, Benigembla, Gaianes, Benimantell, L’Alqueria d'Asnar, Bolulla, Benimeli, Benimarfull, Campo de Mirra, Castell de Castells, Sagra, Alfafara, Tormos, Confrides, Penàguila, Gorga, Castell de Guadalest, Alcosser, Millena, Beniardà, La Vall d'Ebo, Alcoleja, La Vall d'Alcalà, Benasau, Benifato, Quatretondeta, Balones, Almudaina, Benifallim, Benillup, Fageca, Benimassot, Famorca y Tollos.