Esta es la nueva imagen de la Rambla de Alicante

Mejoras en la Rambla Méndez Núñez de Alicante. Tras la presencia de grietas, baches y socavones en una de las calzadas más transitadas de la ciudad, los trabajos de reparación en el vial, anunciados el 25 de agosto por el Ayuntamiento de Alicante, se han podido llevar a cabo.

La institución municipal anunció en agosto que estas obras se llevarían a cabo “sin necesidad de cortar el tráfico”, y se han desarrollado sobre todo en horario nocturno para “no provocar incidencias”. Quedan pendientes, tanto en la Rambla como en la adyacente calle Altamira, donde también se han realizado obras, los trabajos de pintura de la señalización.

Precisamente, uno de los cambios destacados es la señalización del carril que diferencia el sentido de bajada del de subida en la Rambla, que se ha pintado de color rojo para garantizar mayor distinción. Cabe recordar que, en esta calzada, existen tres carriles de subida, el de la derecha con posibilidad de carga y descarga, el del centro para autobuses y taxis y el de la izquierda para el resto de vehículos; y un solo carril de bajada, y la identificación del límite de este último era difusa debido al desgaste de la pintura, provocando situaciones de peligro especialmente en los momentos más concurridos de tráfico.

El contrato de obras

Estos trabajos forman parte del "contrato de obra y servicio en el mantenimiento y conservación de la red viaria", planteado inicialmente para una duración de cuatro años (y otro posible de prórroga) y con un presupuesto base de licitación de 8 millones de euros, IVA incluido, en las cuatro anualidades.

El contrato fue adjudicado en marzo a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos SA por 8 millones de euros en cinco anualidades, contemplando la prórroga en el plazo de ejecución (previsto para cinco años), por lo que finalizaría en 2029.

Carril señalizado con pintura roja en la Rambla Méndez Núñez de Alicante. / Rafa Arjones

Las actuaciones de reparación son de carácter general para que las obras no se limiten a zonas concretas, sino en el conjunto del término municipal para “agilizar trabajos”, según trasladan desde la Concejalía de Infraestructuras. Según se expresó desde el Ayuntamiento en el momento de la licitación, el objetivo es “dar agilidad en cuanto a respuesta ante los daños producidos fortuitamente y su reparación inmediata”. Actualmente también se están realizando trabajos en las calles adyacentes a la Rambla de San Fernando y Médico Manero Mollá.

La titular de esta concejalía, Cristina García (PP), ha pronosticado que las obras en estas calzadas culminarán “hacia finales de la próxima semana con cerca de 100.000 metros cuadrados asfaltados” y tras una inversión de “más de 350.000 euros”.

Reparación

La Rambla Méndez Núñez presentaba desde hacía meses diversos problemas como grietas, baches, socavones y otros desperfectos en la calzada que condicionaban la conducción de coches, taxis, autobuses, motocicletas y vehículos no motorizados. La línea entre los carriles, borrosas pese a haber sido repintadas antes del verano, también suponían una incomodidad y un peligro entre los conductores, además de haber generado multas procedentes de la confusión generada en conductores que circulaban por el carril de autobús sin ser conscientes.

En total, alrededor de una decena de puntos presentaban desperfectos, algunos de tamaño considerable y presentes desde hacía meses, como tapas de alcantarillado hundidas que, tras un tiempo de precinto, mantenían su deterioro.