Operativo de la Policía Local contra los coches abandonados en la Zona Norte de Alicante

Campaña contra el abandono de coches en la vía pública. La Policía Local de Alicante ha intensificado el control de vehículos estacionados en los barrios de la Zona Norte de la ciudad, donde ha identificado cerca de 40 automóviles en situación irregular, han informado fuentes municipales. El dispositivo ha derivado en la retirada de 10 coches abandonados, así como el inicio del procedimiento para la retirada de otros 29 sin titular conocido. También se han interpuesto otras 25 denuncias a propietarios por circular sin seguro.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha explicado que el operativo “forma parte de los dispositivos coordinados con el Cuerpo Nacional de Policía” y tiene como objetivo “verificar la legalidad de los vehículos a partir de la identificación de matrículas, titulares y el cumplimiento de la normativa en materia de seguros e ITV”.

Los agentes han actuado en puntos como la plaza Bas Mingot y la calle Del Jaspe en Juan XXIII y Virgen del Remedio, así como en la calle Aparici Guijarros del barrio del Garbinet. La campaña, según Calero, se prolongará en las próximas semanas en distintos espacios urbanos, periurbanos e incluso zonas industriales, y se mantendrá la comunicación con la Policía Nacional en los casos en los que puedan detectarse vínculos con actividades ilícitas.

Unidad de acción

El edil ha subrayado la “unidad de acción” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia de la Zona Norte, un aspecto recogido también en los acuerdos presupuestarios con Vox, que contemplan el refuerzo de la comisaría de Policía Local en la calle Barítono Paco Latorre (Juan XXIII).

La coordinación entre administraciones fue también objeto de debate este miércoles en la Junta Local de Seguridad, celebrada en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde Luis Barcala y del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves. En ella se marcaron los objetivos inmediatos para reforzar la seguridad ciudadana.

“La comunicación entre fuerzas de seguridad nos permite ofrecer mayor protección a los vecinos y combatir irregularidades y actividades ilícitas, al tiempo que se trabaja desde los Servicios Sociales en medidas de integración y asistencia que favorezcan la convivencia”, ha destacado Calero.