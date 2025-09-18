Los peligros del vapeo, al descubierto en la jornada de Ciencia Abierta de Alicante

La jornada Ciencia Abierta-Open Days organizada por Isabial en el ADDA de Alicante ha incluido este jueves una charla sobre educación en salud que ha puesto de manifiesto ante cientos de estudiantes los peligros que supone el vapeo.

Así, bajo el título "Desenmascarando los mitos del vapeo", el neumólogo Santos Asensio, responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, ha puesto de manifiesto que el cigarrillo electrónico es igualmente de perjudicial que el tradicional.

A las charlas han asistido un millar de estudiantes de Secundaria / J. A. Rico

El doctor, que ha ofrecido dos charlas para cerca de 1.000 estudiantes, ha destacado que "fumar es la primera causa de muerte, más que los accidentes de tráfico o por cualquier otro tipo de sustancia. Pero no solo fumar, también vapear es tóxico, o sea no solo el tabaco, sino también el vapeo".

Asensio ha destacado que pese a la bajada progresiva en el consumo de tabaco, entre los jóvenes de 14 a 18 años se consume más el cigarrillo electrónico, y mucho piensan que es algo inofensivo, y no es así.

"El cigarrillo electrónico puede llevar metales pesados, níquel, estaño, plomo, sustancias irritantes, igual que las que lleva el tabaco y dañarán al pulmón con sustancias cancerígenas" Santos Asensio — Neumólogo del Hospital General Doctor Balmis de Alicante

El neumólogo ha destacado que el vapeo no es vapor de agua, sino un aerosol tóxico. Así ha destacado que "el líquido no es agua, es una sustancia que se llama glicol. Esto es un anticongelante y una sustancia que se utiliza en la conservación de alimentos que si se toma de forma oral no pasa nada".

Pero el cigarrillo electrónico lo calienta a 300 o 400 grados y esas sustancias las modifica y las convierte en sustancias tóxicas iguales que las del tabaco. Puede llevar metales pesados, níquel, estaño, plomo, sustancias irritantes, igual que las que lleva el tabaco y dañarán al pulmón con sustancias cancerígenas igual que las que lleva el tabaco, y producirá cáncer. Lo que pasa que como no tenemos todavía estudios a largo plazo, cuando salió el tabaco de momento no sabíamos que producía cáncer, hasta que luego ya salieron los primeros estudios que fueron en parte ocultados por la industria" en los años 60.

Por ello ha concluido que no inocuo, ni para quien lo vapea como para quien está alrededor y lo inhala.