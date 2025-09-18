Educación
En pie de guerra por el calor en las aulas y la falta de profesores en Alicante
La Junta de Personal alerta de mareos por las altas temperaturas y denuncia que Educación no sustituye a los docentes
El calor en los centros educativos y la falta de sustituciones del profesorado ha puesto en pie de guerra a cuatro sindicatos de la enseñanza pública. La Junta de Personal Docente no Universitario de Alicante, integrada por Stepv, ANPE, CSIF y CC OO, ha solicitado una reunión urgente con la Dirección Territorial de Educación para abordar dos problemas que consideran “muy graves” en este inicio de curso: las altas temperaturas en los centros educativos y la falta de cobertura en las sustituciones del profesorado.
Por un lado, denuncian que los centros están soportando “temperaturas extremas” sin que se haya tomado ninguna medida para paliarlas. Según señalan, muchos centros superan los 27 grados, la temperatura máxima legal recogida en el Real Decreto 486/1997, lo que pone en riesgo la salud tanto del alumnado como del profesorado, que sufre “malestar, sudoración excesiva e incluso mareos y pérdidas leves de conciencia”.
La Junta critica que “los centros educativos no están adaptados a estas temperaturas” debido a la falta de aislamiento térmico, ventilación adecuada —tanto natural como artificial— y sombras en los patios. Reclaman por ello medidas urgentes y un protocolo específico que contemple “los nuevos escenarios climáticos en los que nos encontramos”.
Entre las soluciones propuestas está la mejora de infraestructuras, la modificación del calendario escolar o la aplicación de un horario especial para los meses más calurosos, lo que implicaría “reducir el tiempo de cada clase para finalizar antes la jornada”. Aseguran que esta medida, que depende de la Dirección Territorial, ha sido solicitada por varios centros y que “este curso no han querido implementarla”.
Insisten en que estas situaciones volverán a repetirse y reclaman a la administración que refuerce y dé mayor protagonismo a los Comités de Salud y Seguridad Laboral, “creados precisamente para afrontar situaciones como esta”.
Los sindicatos han pedido una reunión urgente a Educación para buscar una solución y amagan con protestas
"Caos diario"
El segundo gran problema que denuncian es “la falta de cobertura de las sustituciones del profesorado”, que genera un “caos en la gestión diaria de los centros”. Aseguran que “la Conselleria de Educación no está cubriendo un gran número de vacantes docentes”, lo que impide completar las plantillas y afecta a todas las etapas educativas.
Como ejemplos más graves, mencionan los centros de Formación Profesional, los Conservatorios y otros centros de régimen especial, donde “incluso se ha tenido que retrasar el inicio de las clases”. Esta situación, añaden, “merma la calidad educativa, sobrecarga al profesorado y supone un recorte encubierto en la escuela pública”. La falta de docentes también se está notando en Primaria y Secundaria.
A estas problemáticas, según la Junta, se suman otras que arrastran desde cursos anteriores, como “la falta de infraestructuras adecuadas, la escasez de personal no docente y de apoyo” o “los recortes en Formación Profesional”.
Por todo ello, la Junta de Personal Docente de Alicante ha advertido que, si en la reunión solicitada no se ofrece una respuesta ni soluciones concretas, “convocarán movilizaciones”.
