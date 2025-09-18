Más retrasos para el nuevo paseo de Playa de San Juan en Alicante
Pese a que el Ayuntamiento concedió 45 días de "tiempo extra" a la empresa, los trabajos en la avenida de Niza tampoco han terminado a tiempo
Más retrasos para el nuevo paseo de la avenida de Niza, en Playa de San Juan. Los trabajos, que ya fueron prorrogados por el Ayuntamiento, tendrían que haber finalizado este mismo jueves, 18 de septiembre, algo que no ha sucedido.
Pese a que el espacio tendría que estar abierto al público, los vecinos y turistas que han acudido hoy a la popular zona se han topado con la zona peatonal todavía en obras, con restos de material, maquinaria y contenedores de escombros. Por ahora, no se ha concretado cuánto tiempo se estima necesario para concluir la actuación de una vez por todas.
Retraso sobre retraso
El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento pasó de asegurar que las obras se prolongarían "varias semanas" a confirmar que lo harían más de un mes. El gobierno local concretó entonces que los retrasos en las obras del nuevo paseo de la avenida de Niza se extenderían hasta el 18 de septiembre, una fecha que tampoco se ha cumplido.
Los trabajos, que tendrían que haber finalizado en realidad a principios de agosto, de acuerdo con la adjudicación, pero se han demorado por la escasez de materiales, la tardanza de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a la hora de conceder una autorización y la negativa de la Policía Local de El Campello a acceder con maquinaria, según la empresa. La Junta de Gobierno Local aprobó a principios de agosto la ampliación del plazo de ejecución del contrato para las obras del paseo peatonal de la avenida de Niza, en Playa de San Juan, otros 45 días, que supusieron renunciar por completo al mes de agosto y que tampoco han bastado para finalizar los trabajos.
