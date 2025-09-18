Satisfacción en el barrio alicantino de Altozano por la “participación histórica” en Moros y Cristianos

La Federación de Moros y Cristianos de Altozano, en Alicante, ha hecho balance en el fin del ejercicio festero 2024-2025. Según consideran, este ha sido un año “especialmente fructífero”, marcado por “el gran número de festeros que participaron en los desfiles y la multitudinaria afluencia de público” que se concentró en este barrio durante las fiestas, celebradas entre el 11 y el 15 de agosto.

La entidad ha agradecido el “esfuerzo de festeros, comparsas, colaboradores e instituciones”, y consideran que estas fiestas se están “consolidando” como “una de las celebraciones más arraigadas y con mayor proyección dentro del calendario festivo alicantino”.

Además, celebran “avances en la organización y promoción de las fiestas” y definen como un “hito” la restauración de la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona del barrio.

Por último, también celebran la constitución oficial de la propia Federación de Moros y Cristianos, “un logro que refuerza la identidad festera del barrio y otorga mayor capacidad de representación”.