Sin subvenciones y con recortes: así prepara el barrio alicantino de Ciudad de Asís sus fiestas patronales

Comienza la cuenta atrás para las fiestas patronales de Ciudad de Asís, que se alargarán entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre. Sin embargo, los días grandes del barrio alicantino se vivirán, este año, de manera diferente. Y no precisamente para bien.

Este año la comisión de fiestas no contará con la aportación habitual de 4.000 euros concedida desde la Concejalía de Fiestas, presidida por Cristina Cutanda (PP). Como resultado, el barrio prescindirá de la banda de música, de la charanga, reducirá las horas musicales y también la cifra de disparos en los fuegos artificiales, que se quedará en medio centenar cuando estaban previstos 350.

Es el resultado de la expulsión de la comisión de fiestas de ciudad de la Fafba, la Federación de Asociaciones Festivas de Barrios y Partidas de Alicante, que se materializó el 16 de junio. Este fue el desenlace de una disputa entre la comisión y el presidente de la federación que se alargaba desde hacía meses. El resultado es que Ciudad de Asís no puede acceder a la subvención anual de 4.000 euros, ya que esta aportación requiere del visto bueno de Fafba, que se ha negado a darlo en tanto que la comisión ya no forma parte de la federación.

Disputa

La controversia tiene su primer origen visible en la asamblea del pasado 15 de enero, cuando la comisión de Ciudad de Asís pidió explicaciones a la federación sobre el estado de las cuentas y otras cuestiones reglamentarias que, desde Fafba, aseguran que proporcionaron de manera ordinaria “a todas las comisiones”.

Según Juan Antonio Javaloyes, presidente de la federación, “dejamos la información a disposición de las comisiones en una serie de papeles, quien quiso los cogió y quien no, no. Ciudad de Asís no los quiso coger, las cuentas están aprobadas y no tenemos que dar más explicaciones”, asegura.

Ofrenda de flores y procesión de San Francisco de Asís. / Héctor Fuentes

Meses más tarde, el 16 de junio, en una reunión extraordinaria, el presidente de Fafba propuso expulsar a la comisión Ciudad de Asís de la federación. El resultado fue afirmativo: 16 comisiones avalaron la propuesta y cuatro la rechazaron. Sin embargo, desde la comisión afectada consideran que la votación estuvo condicionada, en tanto que Javaloyes advirtió que, si el resultado era adverso a sus intereses, abandonaría su cargo y reclamaría la devolución de una aportación económica prestada.

El presidente de Fafba defiende esta postura, ya que “si la federación está en contra de una propuesta del presidente lo normal es que el presidente abandone su cargo”. En aquel momento, la comisión de Ciudad de Asís tildó la expulsión de “bochornosa”.

Rubén López, presidente de la comisión de fiestas de Ciudad de Asís, considera que Javaloyes “coaccionó” al resto de las comisiones, y representantes de algunas entidades festeras, que prefieren no facilitar su nombre por “miedo a represalias”, consideran que “la decisión fue injusta” y que “los problemas se resuelven hablando, pero no así”.

Fiestas recortadas

El resultado es la imposibilidad de acceder, por parte de Ciudad de Asís, a la subvención habitual de 4.000 euros para celebrar sus fiestas con normalidad. Para paliar esta situación la Concejalía de Participación Ciudadana, liderada por Cristina García (quien ejercerá como mantenedora de las fiestas), ha firmado una resolución “para que puedan acogerse a las ayudas de esta área”. Sin embargo, según fuentes municipales, estas ayudas se convocarán “próximamente” y, aunque “no será necesario el visto bueno de la Fafba”, las subvenciones llegarán más tarde, una demora que ha obligado a recortar gastos.

Sí que se mantendrá, sin embargo, el acto de presentación del día 26 de septiembre, con el pregón a cargo de la concejala socialista Silvia Castell; y la procesión de San Francisco de Asís el día 4 de octubre. “Eso no se negocia”, afirma Rubén López.