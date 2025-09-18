EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: sigue el calor en la provincia
El sol y las altas temperaturas siguen siendo los protagonistas de esta semana
La provincia de Alicante vivirá este jueves 18 de septiembre una jornada con nubes bajas a primera y última hora en el litoral que harán que el cielo pueda estar nuboso, aunque no se descartan lloviznas en el litoral norte a última hora. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios con respecto a ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viento sople flojo de dirección variable o en calma a primeras horas y del este en horas centrales.
El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Para mañana las noches tropicales se vivirán únicamente en las localidades más pegadas a la costa.
El tiempo en Alicante
En Alicante el día será caluroso con temperaturas que no pasarán de los 29ºC aunque la sensación térmica será algo mayor.
El tiempo en Elche
En Elche tendrán el cielo despejado y máximas de 31ºC con una sensación térmica también un par de grados por encima.
El tiempo en Benidorm
Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 27ºC y una sensación térmica de 29ºC.
El tiempo en Elda
En Elda se esperan un día despejado y con los termómetros llegarán hasta 32ºC.
El tiempo en Torrevieja
El día estará despejado en Torrevieja. Los termómentros estarán en torno a los 28ºC aunque la sensación térmica puede llegar a ser de 31ºC.
El tiempo en Orihuela
Día de sol en Orihuela aunque con temperaturas estables con máximas de 32ºC.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy se espera un día despejado con temperaturas sobre los 32ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia el día estará cielos despejaods y los termómetros no pasarán de los 29ºC.
