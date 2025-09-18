Se vende parcela rústica en Alicante precintada por la Policía

"Se vende parcela rústica: precio no negociable, abstenerse curiosos". Con este escueto anuncio se busca comprador para un terreno no edificable en Alicante. La oferta, publicada en un conocido portal de segunda mano, no advierte de que no es posible construir en dicho solar y, del mismo modo, obvia una de las particularidades del terreno: se encuentra precintado por la Policía. Es solo un capítulo más en la batalla que los vecinos de las partidas rurales de Alicante mantienen contra los asentamientos ilegales.

Este tipo de anuncios (que suelen ser eliminados tras los reproches de los vecinos) son una muestra de que, pese al incremento de la presión por parte de las administraciones, prosiguen las prácticas irregulares en zonas como El Moralet o La Cañada del Fenollar. La situación actual, según señalan los vecinos, ha dado lugar a "una preocupante especulación urbanística, con la reventa de parcelas afectadas por órdenes de restauración de la legalidad urbanística o incluso por procedimientos sancionadores en curso. Los residentes inciden en que, a ello se suma el alquiler a precios elevados de "mobile homes" (casas prefabricadas desmontables) y caravanas instaladas en dichas fincas. Prácticas que "podrían constituir presuntos delitos de estafa", recuerdan.

En este sentido, insisten en que buena parte de estos conflictivos terrenos se ubican en zonas catalogadas como de "peligrosidad geomorfológica" por el Patricova (el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), dado que se encuentran en suelo inundable.

Petición a notarios y registradores

Por estos motivos, la asociación de vecinos La Cañada del Fenollar ha remitido un escrito oficial al Colegio de Notarios de Alicante y al de Registradores de la Propiedad, para "advertir sobre las operaciones de compraventa en proindiviso que, bajo una apariencia legal, están sirviendo para urbanizar sin control grandes y medianas fincas rústicas".

Desde la asociación se recuerda también que estas operaciones "pueden derivar en presuntos delitos contra la ordenación del territorio", por lo que argumentan que "notarios y registradores deben extremar la vigilancia".

Más precintos

Los vecinos admiten que el Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con la Policía Local, ha llevado a cabo en las últimas semanas diversas operaciones de precinto de fincas rústicas no urbanizables en la partida de la Cañada del Fenollar, donde se habían detectado infracciones urbanísticas. Una actuación que se produjo tras las más de 40 denuncias presentadas por la asociación de vecinos ante la Concejalía de Urbanismo y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

No obstante, aunque reconocen que "los recientes avances en los expedientes incoados por la AVPT comienzan a reflejarse en la zona". la asociación insiste en la "necesidad de una actuación firme y contundente que asegure que el crecimiento de las partidas rurales de Alicante se lleve a cabo de forma ordenada y respetando la legalidad".