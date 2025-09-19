Alicante cambia los requisitos del polémico curso de Instagram dirigido a menores

El Ayuntamiento de Alicante modifica el curso para ser "instagramer" que se enfocaba a menores de edad. El conjunto de talleres, impulsado por la Concejalía de Juventud, estaba dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años, cuando la plataforma no permite registrarse hasta cumplir 13. Tras las críticas del PSOE y Vox, que alertaban de riesgo en la salud mental de los adolescentes, el equipo de gobierno anuncia que el programa se dirigirá ahora a personas de entre 16 y 25 años, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.

Según han confirmado fuentes municipales a INFORMACIÓN, se adoptarán las edades de acceso a redes sociales contempladas en la normativa estatal, además de que se incluirán en la formación "los criterios de responsabilidad y seguridad". Tras haber sido retirado temporalmente el curso para llevar a cabo las modificaciones, el ejecutivo local sostiene que volverá a estar habilitado en la web municipal en breve.

De acuerdo con el anuncio emitido hace pocos días por el Ayuntamiento de Alicante, el curso se llevará a cabo entre el 25 de septiembre y el 23 de octubre, contando con cuatro sesiones con objetivos diferenciados. El primero de los talleres se enfocará en "imagen y biografía de impacto"; el segundo en "fotografía móvil y edición rápida"; el tercero, en "stories y reels que enganchan" y, el último, en la elaboración de una "mini campaña creativa". Una serie de conceptos que ahora incluirán también la responsabilidad en el uso de los dispositivos móviles e internet.

Críticas del PSOE y Vox

El curso fue visto por el PSOE como una "completa irresponsabilidad". Desde Juventudes Socialistas de Alicante mostraron su "absoluto rechazo" al evento. "Promover este tipo de actividades a edades tan tempranas contribuyen a aumentar la dependencia de los móviles y redes sociales en una franja de edad especialmente vulnerable", apuntaron desde el PSOE, mientras recordaron que "cada vez más adolescentes sufren problemas de salud mental, ansiedad y acoso derivados del uso abusivo de las plataformas digitales".

Incluso Vox, el socio habitual del gobierno del PP, cuestionó la idoneidad de la medida. "Nos preocupa muchísimo la seguridad de nuestros hijos menores a la hora de usar las redes sociales y esta preocupación, desde luego, no es por si les apetece ser "influencers", sino que tiene que ver con los graves peligros a los que se enfrentan y es precisamente ahí donde hay que poner el foco", apuntó la portavoz de la formación, Carmen Robledillo.

La edil de ultraderecha recordó que, entre las medidas presupuestarias aprobadas en el acuerdo con el equipo de gobierno de Luis Barcala, "se encontraba la de la lucha contra las adicciones en menores de edad", incluyendo el uso irresponsable y desmedido de las redes sociales. "Exigimos que se modifique el curso, aumentando la edad mínima a 16 años e incluyendo, entre las materias impartidas, el uso responsable de las redes". Dos peticiones que han sido atendidas ahora por los populares.