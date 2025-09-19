El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat encaran la regeneración natural de la Serra Grossa

El Ayuntamiento y la Generalitat preparan la renovación de la Serra Grossa de Alicante. Ambas administraciones ponen en marcha la comisión de seguimiento del proyecto de regeneración natural, con el que esperan convertir la zona en un parque medioambiental. Integrantes del gobierno local y el autonómico, junto con representantes de Cívica (la empresa adjudicataria) integrarán este organismo para controlar la evolución de los trabajos.

Por ahora, la comisión se centra en definir el mejor modo de regenerar la zona sin dejar de lado los usos actuales, tanto deportivo como de esparcimiento ciudadano. Para ello, se trabaja con expertos en paisajismo para garantizar que la Serra Grossa se convierte en un parque medioambiental clave para la calidad de vida y la sostenibilidad de Alicante.

De esta forma, está previsto que se restaure todo el entorno "de forma cuidadosa" y "respetuosa con la naturaleza", ejecutando actuaciones "para preservar el carácter singular mediterráneo que define este paisaje y potencia su dimensión pública como espacio natural". De acuerdo con el protocolo de actuación, firmado el pasado mes de julio, establece que "se emplearán las mismas especies u otras autóctonas para replantar en las zonas que lo precisen".

También se prevé limpiar y arreglar todos los caminos, incorporando materiales naturales, al mismo tiempo que se identificarán los distintos itinerarios, recorridos y senderos mejorando su estado y conservación. Igualmente, se instalarán varios miradores para la observación de aves y con vistas panorámicas sobre el mar y la ciudad, colocando nuevas señales explicativas de la historia, biodiversidad y patrimonio natural de esta sierra.

La historia de la Serra Grossa

La Serra Grossa, o Sierra de San Julián, es una pequeña montaña de 173 metros de altitud y 80 hectáreas situada frente al mar, en la zona de Sangueta, entre El Postiguet y la Albufereta. Este hito geográfico-ambiental, utilizado por el ser humano desde la Prehistoria y decisivo en el desarrollo de la ciudad, ha sido muy importante para Alicante porque en sus faldas se instalaron los primeros asentamientos, que datan de la Edad del Bronce.

La Guerra Civil Española también tuvo relación con la Serra Grossa. De hecho, allí todavía se conserva alguna trinchera y se situaba el Campo de los Almendros, un campo de concentración para militares y civiles creado por el bando sublevado al finalizar la guerra. Además, durante muchos años también fue la principal cantera de la ciudad; siendo muchos edificios de principios del siglo XX construidos con piedras extraídas de esta sierra.

Actualmente, la Serra Grossa se concibe como un área forestal urbana, muy utilizada por alicantinos y visitantes para pasear, hacer deporte y explorar en una ruta sencilla sus imponentes vistas de la ciudad y del Mediterráneo.