Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor

Trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia y perder el conocimiento al menos cinco minutos. Es lo que le ha ocurrido a una alumna del instituto Miguel Hernández de Alicante este miércoles cuando estaba cumplimentando una matrícula en el mostrador del centro. Ocurrió este miércoles cuando el mercurio marcaba 31 grados y la humedad era del 70 %. Así lo han confirmado desde la dirección del centro educativo que en la mayoría de sus aulas disponen de termómetros y que incluso tienen una estación meteorológica.

Este episodio es la punta del iceberg de la situación que están viviendo los colegios e institutos de la provincia en las dos primeras semanas de curso. No es un hecho aislado. En este instituto se han producido también varios mareos de alumnos.

El calor en los centros educativos y la falta de sustituciones del profesorado ha puesto en pie de guerra a cuatro sindicatos de la enseñanza pública. La Junta de Personal Docente no Universitario de Alicante, integrada por Stepv, ANPE, CSIF y CC OO, ha solicitado una reunión urgente con la Dirección Territorial de Educación para abordar dos problemas que consideran “muy graves” en este inicio de curso: las altas temperaturas en los centros educativos y la falta de cobertura en las sustituciones del profesorado.

Por un lado, denuncian que los centros están soportando “temperaturas extremas” sin que se haya tomado ninguna medida para paliarlas. Según señalan, muchos centros superan los 27 grados, la temperatura máxima legal recogida en el Real Decreto 486/1997, lo que pone en riesgo la salud tanto del alumnado como del profesorado, que sufre “malestar, sudoración excesiva e incluso mareos y pérdidas leves de conciencia”.

a Junta critica que “los centros educativos no están adaptados a estas temperaturas” debido a la falta de aislamiento térmico, ventilación adecuada —tanto natural como artificial— y sombras en los patios. Reclaman por ello medidas urgentes y un protocolo específico que contemple “los nuevos escenarios climáticos en los que nos encontramos”.

Entre las soluciones propuestas está la mejora de infraestructuras, la modificación del calendario escolar o la aplicación de un horario especial para los meses más calurosos, lo que implicaría “reducir el tiempo de cada clase para finalizar antes la jornada”. Aseguran que esta medida, que depende de la Dirección Territorial, ha sido solicitada por varios centros y que “este curso no han querido implementarla”.

Insisten en que estas situaciones volverán a repetirse y reclaman a la administración que refuerce y dé mayor protagonismo a los Comités de Salud y Seguridad Laboral, “creados precisamente para afrontar situaciones como esta”.

Noticia en elaboración