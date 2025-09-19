Alumnos de quince países inician el máster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante

Estudiantes de quince nacionalidades diferentes se formarán en propiedad intelectual e innovación digital en la Universidad de Alicante (UA) a través del Magister Lvcentinvs, uno de los más renombrados a nivel internacional, que este viernes celebró el acto de apertura de su edición 32. Alumnos de países tan diversos como Estados Unidos, Polonia, Eslovaquia, Alemania, Turquía y Canadá, entre otros, van a iniciar sus estudios de posgrado en un año de especial importancia para la provincia.

Y es que, a partir del 1 de diciembre la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, va a asumir la nueva competencia de registro de indicaciones geográficas para productos tradicionales como puede ser la cerámica, los encajes o las filigranas. La reconocida y larga especialización del máster en estas denominaciones de origen permitirá a sus alumnos tener una ventaja competitiva significativa en un mercado cada vez más especializado.

El acto de apertura de este viernes supone el inicio del programa de estudios internacional especializado en la propiedad intelectual y en la innovación del mercado digital para 35 alumnos, que han sido elegidos de entre candidatos de diversos orígenes y de diversas especializaciones, como derecho, relaciones internacionales, económicas, administración y dirección de empresas, ingenierías, biotecnología, farmacia, traducción e interpretación o publicidad, entre otras muchas.

El evento estuvo presidido por la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas, Rosabel Roig, en representación de la rectora, Amparo Navarro, y contó con importantes autoridades de las Oficinas de Propiedad Intelectual. Participaron autoridades representantes de las distintas Oficinas españolas y Europeas de Propiedad Intelectual que colaboran y apoyan al Magister Lvcentinvs. De este modo en el acto pronunciaron sus discursos de Apertura la Profesora Vladia Borissova, Directora de la Academia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, Dña. María José de Concepción Sánchez, Subdirectora General y Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, y de Natalia González-Alberto Rodríguez, Vocal asesora de la Subdirección General de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura.

El acto académico finalizó con el discurso del presidente de la Oficina Europea de Patentes, António Campinos, que fue por primera vez elaborado y retransmitido gracias al uso de las herramientas de Inteligencia Artificial.

El magister Lvcentinvs está liderado por las profesoras del área de Derecho Mercantil que dirigen el Magister Lvcentinvs: la profesora Pilar Montero, catedrática de Derecho Mercantil y directora del Magister Lvcentinvs; la profesora Esperanza Gallego Sánchez, catedrática de Derecho Mercantil y directora de la especialización en las Innovaciones en las plantas y de las denominaciones de origen; la profesora Nuria Fernández Pérez, directora del Departamento de Derecho Mercantil y directora de Marcas, Diseños, Competencia y Derechos de Autor, y la profesora Pilar Iñiguez, catedrática de Derecho Mercantil y directora de Patentes e Innovaciones Digitales. El acto contó además con la presencia de Teresa Torregrosa, directora del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Alicante, esencial para la gestión del mismo.

Un instante del acto de apertura de la nueva edición del Magister Lvcentinvs de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Aprendizaje clave

Este curso los alumnos del Magister Lvcentinvs se beneficiarán de un programa que les permite conocer de primera mano los últimos desarrollos en la materia, incluyendo las novedades legislativas a las que se enfrenta el uso de la inteligencia artificial en la tecnología y en la propiedad intelectual. "El estudio y la gestión de los derechos de propiedad intelectual se muestra como una herramienta competitiva fundamental para el desarrollo tecnológico, pues sin una estrategia de patentes y otras innovaciones, no tendríamos los avances tecnológicos que nos permiten ser competitivos en un mundo globalizado", explicó Pilar Montero.

Por otra parte, la directora del máster apuntó a que el conocimiento de la gestión de las marcas, los diseños y los derechos de autor "son esenciales para las Pymes, autónomos y otros profesionales, que necesitan diferenciarse en el mercado y obtener una rentabilidad en la difusión y venta de los productos e iniciativas empresariales y creativas en el mercado globalizado".