La Asociación de Derecho Sanitario premia a Alicante Gastronómica por su entrega en la dana

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana ha distinguido a la fundación Alicante Gastronómica Solidaria, por su ejemplo de ayuda y vertebración con las poblaciones afectadas por la dana de Valencia.

El presidente de la asociación, Caros Fornes, ha sido el encargado de entregar el galardón al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, junto al presidente y la directora de la fundación Alicante Gastronómica Solidaria, Jesús Navarro y Genma Amor, en el Auditorio del Colegio de Médicos de Alicante.

Fornes ha recordado a los galardonados en ediciones anteriores (la Confederación Salud Mental España, la Fundación Valenciana Rey Jaime I, la Fundación IVO y la Doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) como ejemplo de “compromiso con la defensa de los profesionales sanitarios de la Comunidad valenciana y, por extensión, la defensa y ayuda a toda la sociedad”.

Y en este año marcado por las trágicas consecuencias de la riada, el presidente de la asociación del Derecho Sanitario ha explicado que han querido "reconocer el trabajo de los miles de voluntarios y voluntarias anónimos que demostraron un comportamiento ejemplar apoyando a las empresas y particulares afectados por las inundaciones, y ayudando a recuperar viviendas, comercios, centros de salud, farmacias y clínicas privadas”.

Por estas razones, la ADSCV ha elegido a Alicante Gastronómica Solidaria para su V Premio ya que fue precisamente la asociación alicantina una de las primeras en trasladar sus recursos a la llamada zona cero de la dana, donde estuvo hasta el pasado mes de enero cocinando y repartiendo menús diarios de comida caliente, y donde organizó además la cabalgata de los Reyes Magos en las poblaciones de Llocnou de la Corona, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja y Albal.

Algunos de los ponentes del octavo Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad, en Alicante / INFORMACIÓN

Alerta por las pseudoterapias

Asimimsmo, los expertos en Derecho Sociosanitario reunidos en Alicante han concluido su octavo congreso demandando al Gobierno que impulse el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias. Entre otras cuestiones, exigen evitar la publicidad engañosa y garantizar que todas las actividades sanitarias se realicen por profesionales que dispongan de titulación oficial.

En la clausura, Fornes también ha recordado que “si en el acto inaugural demandamos a las administraciones afrontar los retos de la Salud sin fronteras ni ideologías, hoy queremos concluirlo alertando de los abusos que se están produciendo en la era de la salud digital, y reclamando la necesidad de actualizar la legislación para perseguirlos”.

En este sentido, el presidente de la ADSCV alertó sobre el riesgo que supone la promoción encubierta o la venta indiscriminada de servicios o productos pseudosanitarios en Internet, tanto para la Salud de las personas como para el futuro de las profesiones sanitarias tituladas.